După supermarketuri, hackerii au vizat și congelatoarele băncilor de sânge din Franța

Un atac cibernetic asupra mai multor bănci de sânge a vizat creșterea temperaturilor la niveluri extrem de ridicate, însă acesta a fost dejucat înainte de a provoca daune produselor sanguine sau probelor depozitate, au anunțat autoritățile franceze citate de Associated Press.

Incidentul are loc după ce supermarketuri din mai multe țări europene au raportat în această săptămână că frigiderele și congelatoarele lor s-au încălzit după ce sistemele acestora au fost preluate de la distanță printr-un atac informatic, ceea ce a dus la alterarea a tone de alimente, provocând pierderi totale de milioane de euro. Un astfel de atac a afectat și luna trecută sute de supermarketuri din Franța.

Institutul Francez pentru Sânge (EFS) a anunțat acum, într-un comunicat publicat marți seara târziu, că la trei dintre centrele sale de depozitare la rece a plasmei „pragurile de temperatură și de dezghețare au fost ridicate la niveluri extrem de înalte” în cursul zilei de luni.

„Nu au fost identificate consecințe asupra sănătății și nu s-a pierdut niciun produs sanguin”, a precizat instituția. Atacul cibernetic a vizat un furnizor de echipamente frigorifice utilizate în trei centre ale EFS.

Produsele depozitate constau în pungi cu plasmă destinate transfuziilor, precum și plasmă utilizată la fabricarea medicamentelor. Acestea au fost fie transferate în alte spații, fie puse în siguranță, se arată în comunicat.

Franța afirmă că noul atac cibernetic nu a produs pagube

„Sistemele de monitorizare și de alarmă au detectat rapid anomaliile, permițând personalului să intervină pentru a se asigura că niciun produs sanguin sau nicio probă nu a fost compromisă”, a transmis instituția.

Presa franceză a scris că hackerii ar fi încercat să seteze temperaturile unităților de depozitare la 110 grade Celsius.

EFS a precizat că activitățile de colectare și distribuire a sângelui se desfășoară în continuare fără întreruperi, asigurând continuitatea serviciilor pentru pacienții din spitale și din alte unități medicale.

Agenția națională de securitate cibernetică a Franței și Ministerul Sănătății investighează incidentul.