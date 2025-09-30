Germania se angajează să livreze Ucrainei armament esențial suplimentar. Când vor ajunge noile baterii de luptă

Boris Pistorius, ministrul german al apărării, în timpul inaugurării Zonei permanente de sprijin logistic (PLSA), un centru logistic al Bundesweh-rului (armata germană) pentru sprijinirea Grupului de luptă eFP al NATO, în Lituania, la Rukla, pe 29 septembrie 2025. FOTO: Sebastian Gollnow / DPA / Profimedia

Berlinul va furniza Ucrainei încă două sisteme de apărare antiaeriană Patriot până la sfârșitul anului 2025, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistoruis, la Forumul de Securitate de la Varșovia, desfășurat luni, 29 septembrie.

Ucraina a solicitat în repetate rânduri aliaților occidentali să-i furnizeze sisteme suplimentare Patriot – unele dintre puținele din lume care asigură apărarea împotriva rachetelor balistice rusești –, care să ajute la protejarea orașelor și infrastructurii din țara devastată de război în fața atacurilor aeriene lansate de armata rusă, notează The Kyiv Independent.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că Israelul a livrat țării sale un alt sistem Patriot.

Conform lui Pistorius, Germania va furniza Ucrainei sisteme suplimentare cu sprijinul partenerilor norvegieni, pe lângă cele trei pe care le-a livrat deja.

„Recentul atac al Rusiei cu peste 580 de drone și peste 40 de rachete a subliniat încă o dată importanța consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei”, a spus ministrul german.

Bateria antiaeriană Patriot fabricată în SUA constă din unități radar pentru detectarea și urmărirea țintelor, un centru de control al focului, lansatoare de rachete și echipamente de sprijin, cum ar fi surse de alimentare și sisteme de comunicații.

În funcție de configurația sa, o baterie Patriot tipică include între patru și opt lansatoare, capabile să lanseze o serie de rachete concepute pentru a intercepta rachete balistice și de croazieră, precum și alte tipuri de aparate de atac (precum dronele – UAV-uri).

Sistemele avansate de apărare antiaeriană, precum Patriot, rămân în continuare insuficiente la nivel global, unele componente necesitând ani întregi pentru a fi produse.

Pistorius a mai precizat luni că Berlinul a obținut angajamentul companiei americane Raytheon (RTX), care produce sistemul Patriot în colaborare cu Lockheed Martin, că va reface rapid stocurile armatei germane, ceea ce va permite țării europene să trimită Kievului cele două sisteme suplimentare fără a-și compromite angajamentele de apărare față de Alianța Nord-Atlantică (NATO).