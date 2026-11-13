Germania se pregătește să împrumute o sumă aproape record după al Doilea Război Mondial

Germania urmează să își majoreze împrumuturile cu peste 210 miliarde de euro anul viitor, aceasta fiind a doua cea mai mare sumă împrumutată de țară de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial încoace, după ce parlamentarii au susținut un plan bugetar despre care cancelarul Friedrich Merz speră că va relansa activitatea guvernului său nepopular, relatează Reuters.

Comisia pentru buget a Parlamentului a aprobat pachetul de măsuri în primele ore ale zilei de vineri, după săptămâni de negocieri dificile între partenerii de coaliție, în urma cărora planurile privind introducerea unor taxe pe materialele plastice și băuturile îndulcite, precum și reducerile cheltuielilor pentru asigurările sociale, au fost abandonate sau amânate.

Bugetul, care prevede cheltuieli în valoare de 561 de miliarde de euro, poate fi acum supus votului Parlamentului.

Guvernul lui Merz a promis un amplu efort pentru consolidarea infrastructurii de bază a Germaniei și reconstruirea capacității sale militare, după decenii de investiții insuficiente. Anul trecut, guvernul a convenit de asemenea să relaxeze limitele de îndatorare aplicabile cheltuielilor pentru apărare.

Cu toate acestea, guvernul a întâmpinat dificultăți în reconcilierea priorităților divergente ale creștin-democraților conservatori (CDU), partidul lui Merz, și ale partenerilor de coaliție de centru-stânga, social-democrații (SPD) cu care s-au aliat din nou după alegerile de anul trecut.

Germania s-a mai îndatorat atât de mult doar în timpul pandemiei

Merz, ale cărui cote de popularitate au scăzut puternic de la alegerea sa în funcția de cancelar anul trecut, a promis un amplu program de reformare a sistemelor de pensii, fiscalitate și de asistență socială, însă a întâmpinat dificultăți în menținerea coaliției pe direcția stabilită.

„Elementul esențial este că au reușit să îl adopte”, a declarat pentru Reuters Holger Schmieding, economist-șef al Berenberg Bank, care a spus că bugetul, în care nu sunt prevăzute reduceri majore ale cheltuielilor pentru asistență socială și nici ale poverii fiscale totale, reflectă dificultățile întâmpinate de partenerii de coaliție în ajungerea la un acord.

„Din perspectivă economică, ne-am fi dorit un buget mai ambițios, care să includă anumite reduceri ale cheltuielilor pentru asistență socială și unele reduceri de taxe”, a afirmat economistul.

Datele arată că totalul noilor împrumuturi a ajuns la 210,4 miliarde de euro, cu puțin sub nivelul record de 215,4 miliarde de euro înregistrat în 2021, în timpul pandemiei de COVID-19.

Această sumă include noi împrumuturi de aproximativ 123 de miliarde de euro prin bugetul de bază, care nu cuprinde împrumuturile suplimentare autorizate prin măsuri speciale, menite să permită majorarea cheltuielilor pentru infrastructură și apărare, măsuri convenite anul trecut.

Economiștii se așteaptă la o creștere economică anemică a Germaniei anul viitor

„Bugetul se bazează pe consolidare, investiții și consolidarea coeziunii sociale”, a declarat Christian Haase, membru al CDU și al Comisiei parlamentare pentru finanțe. „Apărarea civilă, apărarea militară și investițiile în transporturi și cercetare, pe de o parte, sunt completate de un stat social puternic”, a subliniat el.

Consiliul Experților Economici din Germania a prognozat săptămâna aceasta o creștere economică de 1% pentru 2027, dar a avertizat că guvernul trebuie să limiteze cheltuielile pentru apărare și pensii pentru a ține sub control deficitele bugetare scăpate de sub control.

„Este adevărat că multe dintre reducerile de cheltuieli propuse de Consiliul Experților Economici nu ar urma să intre în vigoare decât în 2028 sau ulterior și, prin urmare, nu ar avea niciun impact asupra bugetului pentru 2027, însă există în continuare numeroase posibilități de realizare a unor economii”, a declarat Cyrus de la Rubia, economist-șef al Hamburg Commercial Bank.

„Mai important, însă, este că trebuie realizate economii structurale, care să aibă un impact pe termen lung”, a adăugat acesta.