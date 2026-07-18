Germania și-a ridicat nivelul de alertă. Ce spune ministrul de interne

Germania își ridică nivelul de alertă de securitate la „nivel de amenințare abstract” la „nivel ridicat de amenințare”, a declarat ministrul de Interne al țării, Alexander Dobrindt, într-un interviu pentru un ziar german, citat de Reuters.

„Aceasta înseamnă că, în Germania, trebuie să se țină seama în permanență de riscul unor atacuri”, a declarat el, potrivit publicației Welt am Sonntag.

„Planurile de atacuri împotriva țării noastre sunt clar identificabile”, a spus Dobrindt.

Înaltul oficial a spus că motivul o reprezintă riscurile la adresa infrastructurii, a persoanelor și a instituțiilor germane. Ministerul de Interne nu a răspuns imediat la o solicitare de detalii suplimentare privind aceste riscuri.

Declarațiile lui Dobrindt vin după ce Germania a fost scena mai multor atacuri în ultimii ani.

Într-un caz notabil, un medic saudit a fost condamnat luna trecută la închisoare pe viață pentru uciderea a șase oameni și rănirea a sute de persoane, după ce a intrat cu un BMW închiriat în mulțimea adunată la o piață istorică din orașul Magdeburg, din estul țării, cu câteva zile înainte de Crăciunul anului 2024.

Într-un alt caz, un tribunal german l-a găsit vinovat anul trecut pe un cetățean sirian pentru un atac cu cuțitul din 2024, inspirat de Statul Islamic, comis la un festival din orașul Solingen, din vestul țării, în urma căruia trei persoane au fost ucise și alte 10 rănite.