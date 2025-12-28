Germania și Marea Britanie, acord de 70 de milioane de dolari pentru sistemele mobile de artilerie RCH 155

Noul model de obuzier RCH 155, de la producătorul de tancuri KNDS, lansează un proiectil în timpul unei prezentări la poligonul militar din Altengrabow, Saxonia-Anhalt, pe 26 iunie 2024. FOTO: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

Marea Britanie a anunțat duminica aceasta că a semnat un contract comun de achiziție în valoare de 52 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) cu Germania pentru cumpărarea de artilerie avansată montată pe vehicule blindate, care poate trage în mișcare și poate lovi ținte aflate la o distanță de peste 70 de dilometri (44 mile), scrie Reuters.

Un comunicat al Ministerului Apărării a precizat că acordul va oferi armatei britanice o demonstrație timpurie a capacității sistemului RCH 155, iar Germaniei două unități pentru testare.

Sistemul este fabricat de grupul franco-german din domeniul apărării KNDS și de compania germană de armament Rheinmetall.

Sistemul poate trage opt runde de foc pe minut în mișcare, poate funcționa cu doi membri ai echipajului și poate parcurge 700 de kilometri fără realimentare, menționează comunicatul ministerului britanic al Apărării.