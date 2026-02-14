Germanii, acuzați că își iau prea multe zile de concediu medical și frânează astfel creșterea economică: „Nu mai fiți așa leneși!”, le spune cancelarul

Germanii nu lucrează suficiente ore și iau prea multe zile de concediu medical, ceea ce împiedică creșterea economică, susține cancelarul german Friedrich Merz. Mesajul lui, pe scurt: Nu fiți așa leneși!.

Nu este cel mai potrivit mesaj politic într-un an cu alegeri regionale, mai ales într-o țară în care tradiția laudă hărnicia și munca asiduă ca imperativ moral, scrie POLITICO.

Apelul lui Merz către cetățeni de a munci mai mult vine într-un moment în care țara se luptă să relanseze economia germană care stagnează și promovează politici de creștere a competitivității, prin abordarea deficitului de forță de muncă calificată.

Totuși, acest lucru vine și într-un moment sensibil din punct de vedere politic, înaintea unei serii de alegeri regionale considerate drept teste cruciale, în contextul în care propriul său partid conservator se luptă cu ascensiunea extremei drepte.

Aceasta nu l-a împiedicat pe cancelar să adopte un ton aproape de reproș față de germani pentru că nu muncesc mai mult și mai mult.

„Productivitatea generală a economiei noastre naționale nu este suficient de mare”, a spus Merz, indicându-se munca cu fracțiune de normă ca fiind o problemă. „Ca să o spun și mai direct: echilibrul dintre viața profesională și cea personală, alături de săptămâna de lucru de patru zile nu sunt suficiente pentru a menține nivelul actual de prosperitate al țării noastre în viitor. Așa că trebuie să muncim mai mult.”

El a susținut, de asemenea, că lucrătorii germani iau aproape trei săptămâni de concediu medical pe an, mult peste media UE.

Germania e aproape pe ultimul loc în UE în ceea ce privește media numărului de ore lucrate săptămânal

Conform datelor recente colectate de biroul de statistică al țării, germanii se clasează aproape pe ultimul loc în UE, pe locul trei de la coadă, în ceea ce privește media orelor de lucru săptămânale.

Un motiv major pentru aceasta este că proporția lucrătorilor germani care aleg munca cu fracțiune de normă a atins maxime istorice. Partidul lui Merz a propus recent o măsură de creștere a numărului total de ore lucrate, abolind dreptul la muncă cu fracțiune de normă, cu excepția cazului în care lucrătorul are un motiv special, cum ar fi obligațiile de îngrijire a copiilor sau educația continuă.

Propunerea – intitulată „Fără drept legal la muncă cu jumătate de normă” – a înfuriat mulți germani iar multe femei germane care lucrează cu jumătate de normă au simțit că inițiativa le viza pe ele.

Prejudiciul politic adus conservatorilor săi pare semnificativ. Două treimi dintre germani se opun acestei propuneri , potrivit unui sondaj ARD-DeutschlandTrend.

Și mai semnificativă pentru Merz este pierderea de puncte a conservatorilor în problema lor cheie: economia. Doar 31% dintre germanii chestionați au declarat că au încredere în cancelar. Această cifră este încă mai mare decât în ​​cazul altor partide, dar este cu 6 puncte procentuale mai mică decât anul trecut, fiind cel mai scăzut scor înregistrat vreodată de conservatori.

Grecia, dată ca model

În fruntea listei cu cele mai lungi ore de lucru din UE se află Grecia, o țară pe care conservatorii germani o considerau leneșă în timpul crizei datoriilor europene de acum un deceniu.

Merz prezintă acum Grecia ca model, chiar dacă productivitatea din Germania rămâne mult mai mare.

În timpul unei vizite a premierului grec Kyriakos Mitsotakis la Berlin anul trecut, Merz a lăudat Atena pentru liberalizarea pieței muncii, care a permis o săptămână de lucru de șase ore. „Recomand tuturor celor din Germania care consideră că este teribil și absurd să lucrezi 40 de ore pe săptămână… să arunce o privire la Grecia”, a spus Merz. „Cu siguranță putem învăța ceva de la Grecia în această privință.”

Șomajul la cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani

De fapt, cea mai acută problemă este probabil deficitul tot mai mare de locuri de muncă în sectorul industrial, care a alimentat mult timp economia țării, bazată pe exporturi. Rata șomajului din Germania se apropie de 4%, iar numărul de șomeri a depășit 3 milioane, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani.