Temperaturile au scăzut puternic în toată țara, iar senzația de frig este amplificată de vântul care suflă cu putere.

O avertizare cod galben de vânt puternic este în vigoare duminică dimineață în sud-estul țării.

„În orele următoare va continua să bată vântul în partea de sud-est a țării. Avem în continuare cod galben până la ora 20:00, însă rafalele nu vor mai atinge viteze la fel de mari ca și pe parcursul nopții”, a declarat la Digi 24 meteorologul Meda Andrei.

Fulgii de nea își vor mai face apariția sporadic iar temperaturilor vor continua să scadă.

„Legat de ninsori, doar izolat până spre mijlocul săptămânii viitoare să mai apară acestea în sud și în est. Temperaturile sunt scăzute acum, dar ele vor scădea și mai mult în zilele care vor urma. În partea de sud, de centru a țării astăzi vor fi preponderente negative maximele, general între -4 și 0°, iar următoarele nopți să aducă din ce în ce mai multe zone cu ger”, a mai spus reprezentanta ANM.

Până la ora 20, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă și determinând scăderea vizibilității.

Alerta de vreme rea vizează și Capitala, unde duminică vremea va fi deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie și se va menține vântoasă, potrivit ANM.

Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50…55 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura maximă va fi de -2…-1 grad.