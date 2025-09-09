Gest „abject” în Paris: capete de porc găsite în fața mai multor moschei. „Macron”, scris pe unul

Credincioșii părăsesc moscheea Islah, din Montreuil, Seine-Saint-Denis, la periferia Parisului, pe 9 septembrie 2025, după ce, în dimineața aceleiași zile, au fost descoperite capete de porc la intrarea în clădire. FOTO: Bertrand GUAY / AFP / Profimedia

Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite, marţi dimineaţă, în faţa mai multor moschei din regiunea pariziană şi din capitala Franței, a anunţat prefectul poliţiei din Paris, Laurent Nuñez, care a denunţat aceste „acte abjecte”, scriu AFP și News.ro.

Capetele de porc au fost descoperite în special pe drumurile publice din Paris, în arondismentele 15, 18 şi 20, precum şi în Montreuil (Seine-Saint-Denis) şi Montrouge (Hauts-de-Seine), a aflat publicația Le Figaro din surse polițienești.

„Descoperirile continuă şi se fac pe măsură ce moscheile se deschid”, au indicat sursele.

Acestea precizează că inscripţia „Macron” a fost găsită pe unul dintre capete.

„A fost deschisă imediat o anchetă”, a adăugat prefectul poliţiei, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, asigurând că „se fac toate eforturile pentru a găsi autorii acestor acte abjecte”.

Julien Charles, prefectul departamentului Seine-Saint-Denis, a condamnat „cu fermitate acest act abject” şi a asigurat comunitatea musulmană din Montreuil şi din departament de sprijinul său.

Poliţia continua ancheta la mijlocul dimineţii. „Tot sprijinul meu pentru responsabilii şi credincioşii moscheilor afectate de aceste provocări insuportabile. Atacarea lăcaşurilor de cult este un act de laşitate de neînţeles”, a afirmat, într-o postare pe X, ministrul de interne, Bruno Retailleau.