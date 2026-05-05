Gestul făcut de un ministru la votarea moțiunii de cenzură: „Nu vom permite ca Moscova să aleagă, printr-un partid ca AUR, unde merg lucrurile”

În timpul discursului său din plenul Parlamentului, ministrul USR al Apărării, Radu Miruță, a adus o busolă pe care a oferit-o simbolic AUR. El a transmis că busola reprezintă direcția pe care o va lua România după vot, dar și „busola morală” a inițiatorilor moțiunii de cenzură, PSD și AUR.

„Moțiunea nu este despre Ilie Bolojan. Este o confruntare între un vechi mod de a face politică, prin care controlau unii toată puterea instituțiilor statului, fără concurs, fără trageri la răspundere, fără transparență și alții care aducem selecții, care îi tragem la răspundere pe cei care nu livrează și îi trimitem la Parchet pe cei care încalcă legea”, a spus Radu Miruță.

Busola adusă pentru AUR

În timpul discursului său, Miruță a pus pe masă o busolă, pe care a spus că a adus-o pentru AUR.

„V-am adus azi o busolă, pentru a vă garanta că atâta timp cât noi, de la USR, suntem în Parlament, nu vom permite ca țara să meargă pe direcția pe care o vreți dumneavoastră. Nu vom permite ca Moscova să aleagă, printr-un partid ca AUR, unde merg lucrurile”, a declarat ministrul.

El a acuzat și că George Simion îl atacă pe președintele Nicușor Dan pentru a evita parteneriatul făcut cu PSD în ceea ce privește moțiunea de cenzură.

„Vă dau o veste: după cum v-ați asociat azi cu PSD, degeaba țintiți să candidați la prezidențiale, că va fi și mai ușor să pierdeți data viitoare. Unii dintre dumneavoastră v-ați pierdut de mult busola morală și ați ajuns, nu doar să vă acuzați între voi de trădare națională, dar ați ajuns să mă acuzați și pe mine. Fără fapte, fără dovezi, fără niciun fel de document, pentru că vă e frică că vă pierdeți influența”, a mai spus Miruță.

„Poate că vă aduceți aminte că niciodată minciuna, manipularea, nu au durat o veșnicie. A venit timpul să dați ochii cu realitatea. Vreți controlul României, dar aveți 20% din voturi. Vă purtați ca niște boieri, iar noi iobagi, pentru că dumneavoastră existați”, a conchis ministrul Apărării.