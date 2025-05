INTERVIU. Lider din noua generație a PSD, președinte în județul unde AUR domină: „Dacă dăm mesaje de susținere, facem rău unui candidat”

La 32 de ani, Gheorge Șoldan (PSD) a reușit surpriza alegerilor locale și l-a învins în competiția pentru șefia CJ Suceava pe Gheorge Flutur. Tânărul social-democrat explică într-un interviu pentru HotNews de ce partidul său se ferește să își asume susținerea pentru Nicușor Dan sau George Simion și care este starea de spirit într-un județ în care AUR a dominat alegerile prezidențiale.

În partid, Șoldan este cunoscut ca fiind apropiat de Marcel Ciolacu, lucru recunoscut și de șeful CJ Suceava. El cere ca PSD să intre în Opoziție după prezidențiale, „ca să se reformeze”. „Reformare înseamnă să vedem în ce direcție trebuie să o ia partidul”.

Reporter: Care este poziția dumneavoastră în bătălia electorală din turul doi între George Simion și Nicușor Dan? Dumneavoastră conduceți un județ în care AUR a câștigat foarte multe voturi.

Gheorghe Șoldan (PSD): Am făcut tot ce ținea de noi în primul tur, am făcut campanie și cu colegii liberali la Suceava. Din păcate, acesta a fost rezultatul. Decizia mea este ca a colegilor din Colegiul Politic Național al PSD: în această campanie să nu ne implicăm într-un fel sau altul. Respect decizia partidului.

Rezultatele din județul Suceava la primul tur al alegerilor prezidențiale. În acest județ, George Simion a obținut 48,5% din voturi, iar Crin Antonescu 43,7%. Pe locul trei, s-a clasat Victor Ponta cu 40%, iar pe 4 – Nicușor Dan cu 36,5%.

– Nu veți face deloc campanie în zilele care au rămas?

– Deocamdată, această este decizia luată de majoritatea colegilor. Haideți să fim sinceri, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, am încercat trei partide să ne ducem candidatul Coaliției în turul al doilea, nu am reușit. Acum să venim noi, să ieșim să facem ce?

– După primul tur din toamnă, PSD a spus că vrea să rămână de partea forțelor proeuropene, a fost un mesaj clar. Rămâne PSD de partea forțelor democratice?

– Am fost și eu atunci și am ieșit la fel. Cu siguranță sunt un proeuropean cu valori europene și cu siguranță sprijinim drumul proeuropean. Să ne apucăm noi, vă spun așa sincer, poate că faptul că PSD nu face anumite declarații, susținând un anumit candidat, poate îi face bine acelui candidat. Ne-am chinuit de două ori să ducem candidatul în turul al doilea și nu am reușit.

„Clar PSD trebuie să facă un pas în lateral și să intre în Opoziție”

– Prin această atitudine în care nu aveți un rol central îl ajutați pe Nicușor Dan?

– Eu sunt 100% conștient că votanții PSD gândesc limpede și clar și votează așa cum trebuie pentru țara noastră. Dacă ieșim din nou noi să dăm tot felul de mesaje, putem să îi facem mai mult rău candidatului.

– Vă mențineți pozițiile că George Simion este un extremist?

– S-au făcut anumite declarații când Simion a venit și a anunțat că susține pe un domn Georgescu ca prim-ministru. Autoritățile române au decis că au fost declarații extremiste ale acestuia, cu siguranță nu sunt anumite declarații democratice.

– PSD ar trebui să rămână la guvernare după prezidențiale sau ar trebui să treacă în Opoziție?

– PSD ar trebui să treacă în Opoziție să se reformeze. Așa am discutat și cu ceilalți colegi. Premierul s-a retras, și-a dat demisia. După votul românilor, este clar că nu ne-au mai dorit la guvernare. Este simplu, nu ne gândim la altceva, să încercăm să ne ascundem după degete în acest moment, să spunem că românii ne vor în continuare, în condițiile în care a fost ce a fost la vot. Clar PSD trebuie să facă un pas în lateral și să intre în Opoziție.

Gheorghe Șoldan. Inquam Photos / George Călin

„Oamenii vor o schimbare, nu ne mai ascultă”

– PSD ar susține din opoziție un guvern minoritar sau cum vedeți viitoarea formulă de guvernare?

– Din punctul meu de vedere, fiindcă sunt în administrație, când ești în administrație și ești în primul mandat, așa cum sunt, îți dorești la guvernare pentru că este mai ușor să implementezi anumite proiecte pentru județul Suceava, în Opoziție este mai greu. Nu ne este frică nici de Opoziție. Pentru viitorul PSD este foarte bine să intrăm în Opoziție, să ne reformăm și să venim în fața oamenilor.

– Ce ar trebui reformat în PSD?

– Este clar că mesajele noastre nu au ajuns la oameni, este clar că oamenii nu ne-au mai ascultat, haideți să fim corecți. Dacă noi, 25 de președinți de Consilii Județene, mii de primari în toată România, am făcut campanie pentru Crin Antonescu și nu am reușit să dăm candidatul în turul doi, înseamnă că oamenii vor altceva. Oamenii vor o schimbare, nu ne mai ascultă.

Reformare înseamnă să vedem în ce direcție trebuie să o ia partidul. Poate am fost prea mult la guvernare în ultimii ani, poate românii nu au rezonat cu ce am dorit să facem noi, autostrăzi, salarii mărite, pensii mărite. Poate este un moment ca PSD să facă un pas în lateral.

– Ați menționat doar lucrurile pozitive. A fost respins PSD pentru acest lucruri pozitive?

– Eu nu spun că cineva a respins PSD pentru aceste lucruri pozitive. Din păcate, ce am văzut în ultima perioadă nu aș dori să mai văd. Atât de jos a coborât campania electorală, cu atacuri atât de urâte, am vorbit în campanie doar de atacurile candidaților unii la ceilalți. Nu am vorbit de proiecte, programe. Nu am văzut un candidat cu un proiect pentru zece ani pentru România. Sunt foarte dezamăgit.

„Voi vota cu un președinte care să ne îndrepte cu fața spre Europa”

– A cui este vina?

– Este vina noastră a politicienilor. Atâta ură și vrajbă nu a fost în societate de când fac eu politică și fac de pe la 16 ani. O campanie atât de grea nu a fost niciodată. Nu cred că această campania a fost mai grea decât cea din 2019. Îmi aduc aminte cu Liviu Dragnea a fost o campanie foarte grea.

– Pentru europarlamentare în 2019?

– Da. Repet, atât de mare ură în societate, să se certe frați cu frați de la politică, prieteni să-și blocheze numerele de telefon. Eu așa ceva nu am văzut și nu vreau să trăiesc într-o astfel de țară. Eu, Gheorghe Șoldan, nu președinte de organizație, voi vota cu un președinte care știe să unească, să ne îndrepte cu fața spre Europa, spre Occident, să atragem fondurile europene.

– Vă este rușine să spuneți că votați cu Nicușor Dan?

– Nu vreau să fac o declarație că voi vota cu Nicușor sau cu Simion pentru că vreau să mă consult cu oamenii care m-au votat în Suceava. Nu vreau să fac rău unui candidat. Am văzut tot felul de dezbateri, cred că unii ies doar să spună lucruri. PSD a făcut o greșeală, nu și-a dus candidatul în turul doi. Are nevoie un candidat de sprijinul PSD în momentul de față, aceasta este întrebarea. A ieșit vreun candidat să ne ceară sprijinul? Ați văzut pe Nicușor Dan sau George Simion să ne ceară nouă votul sau sprijinul?

Electoratul PSD este format din oameni inteligenți, care știu cum trebuie să voteze. Nu trebuie să le spun eu. Se pare că nu am reușit să-i facem pe oameni să ne asculte, să voteze așa cum ne dorim noi.

„Oamenii făceau poze cu mine, dar mi-au spus: până aici”

– De ce nu ați reușit?

– Nu am un răspuns, e clar. Eu am luat în 2024, la alegerile locale, 127.000 de voturi. Făceau oamenii poze cu mine pe stradă. Mă distribuia toată lumea pe Facebook. Dura jumătate de oră după fiecare întâlnire să fac fotografii cu oamenii. Am făcut ceva în administrație de când am fost ales, lumea îmi scrie mesaje de susținere. În același timp, când a venit vorba să susținem un candidat politic oamenii au spus până aici. E clar că ceva nu am făcut cum trebuie, nu am comunicat cum se așteptau oamenii să comunicăm. S-au făcut multe acuzații în campanie. România are nevoie de stabilitate, unitate, de parcursul european.

Stau și eu și colegii și ne minunăm ce s-a întâmplat și ce se întâmplă. Mă uitam la dezbaterea electorală de la Euronews, iar principalele atacuri veneau spre PSD. Eu mă simt jignit, sincer vă spun. Și de la un candidat și de la celălalt, nu vorbesc doar de Nicușor Dan sau George Simion.

– Poate valul electoral a mers în această direcție.

– Întrebarea este cine este sistemul. Sistemul sunt noi politicienii. Politician este și George Simion, este și Nicușor Dan.

– Lumea a sancționat mai mult PSD la vot.

– Electoratul PSD la vot a fost împărțit, dacă vom calcula și voturile lui Victor Ponta.

– Victor Ponta nu este tot o eroare de strategie a PSD?

– De ce este o eroare a PSD, că a pus orgoliul personal în față Victor Ponta, sau de ce? Noi am luat o decizie să susținem un candidat comun la prezidențiale.

– Nu este o greșeală că a recuperat un pesedist care l-a trădat?

– Dacă dumneavoastră întindeți mâna unui fost prieten și vă trădează a doua oară, sunteți dvs de vină. Eu anul trecut m-am bucurat că oamenii care au fost lângă partid se reîntorc. După aceea am rămas foarte dezamăgit. Noi am luat decizia să-l susținem pe Crin Antonescu, după care Victor Ponta a făcut ce știe el cel mai bine.

– Poate Victor Ponta va avea pretenția să devină președinte PSD.

– Da, nu am o problemă, întrebați-l pe Victor Ponta. Eu sunt împotriva acestui demers al lui Victor Ponta.



– Marcel Ciolacu poate rămâne în funcția de președinte PSD?

– Eu am o datorie morală față de Marcel Ciolacu, față de Sorin Grindeanu, sunt oamenii care au crezut într-un tânăr. Am avut discuții cu Marcel Ciolacu, am discutat și cu cei din conducere. Eu am coloană vertebrală și dacă vreau să proiectez imaginea că îmi țin cuvântul până la capăt, nu pot spune că Marcel Ciolacu trebuie să plece, dar Marcel Ciolacu știe ce are de făcut în continuare. A demisionat din funcția de prim ministru. Toată campania s-a vorbit despre Ciolacu, care nu candida.

Eu am datorie morală față de niște oameni care au crezut într-un tânăr la 32 de ani și l-au susținut într-o bătălie cu al doilea om din PNL, cu Gheorghe Flutur. Nu pot ieși să spun că trebuie să plece Marcel Ciolacu, dar, cu siguranță, Marcel Ciolacu și actuala conducere știu ce e de făcut. Când am spus că vom reforma partidul și că vom sta în Opoziție am răspuns la foarte multe întrebări.

Partidul are nevoie de liniște, ne vom reforma ca partid. Nu căutăm scuze ce s-a întâmplat în urmă cu șase luni.