„Ghid de familie”. Cuba își învață cetățenii cum să supraviețuiască unui eventual atac american

Autoritățile cubaneze au publicat un „ghid de familie” pe site-uri oficiale locale, prin care îi învață pe cetățeni cum să supraviețuiască unor „potențiale atacuri inamice”, în contextul tensiunilor care există între Statele Unite și insula condusă de comuniști, a scris sâmbătă AFP.

Ghidul „Protejează, Rezistă, Supraviețuiește și Învinge” este destinat „tuturor familiilor cubaneze” și a fost redactat de Apărarea Civilă.

Documentul oferă informaţii „practice” pentru „protejarea vieţii împotriva posibilelor atacuri inamice”, potrivit unui comunicat publicat vineri pe „Portalul Cetăţeanului (al provinciei) Havana”, citat de Agerpres.

Una dintre recomandări se referă la pregătirea unui „rucsac pentru familie care conţine apă potabilă, alimente, medicamente şi produse de igienă”. Sunt recomandate și informarea privind „primul ajutor”, și atenția la „alertele de raid aerian”.

Evenimentele au loc în contextul blocadei energetice pe care a impus-o SUA insulei comuniste și care a privat-o de combustibil. Havana se confruntă cu cele mai grave întreruperi de curent din ultimele decenii, iar cubanezii au ieșit în stradă miercuri noapte (joi dimineață în România) pentru a protesta.

Sute de cubanezi furioși au blocat drumuri cu grămezi de gunoaie în flăcări, batând în oale și strigând „Aprindeți luminile!” și „Poporul, unit, nu va fi niciodată învins!”, în cea mai mare noapte de demonstrații din Havana de la începutul crizei energetice, potrivit Reuters.

Marți, președintele american Donald Trump a calificat Cuba drept „stat eșuat”, susținând că Havana cere ajutor și vor avea loc discuții.

