Ghiozdanul prea greu determină scolioza! Fals. Ce probleme de sănătate pot totuși cauza ghiozdanele copiilor și care este greutatea maximă recomandată

Ghiozdanul potrivit nu trebuie să cântărească mai mult de 10% din greutatea corporală a elevului/Sursa foto: Shutterstock

Începe școala în curând și elevii vor avea cinci, șase, poate chiar șapte ore de studiu pe zi. Pentru fiecare oră în parte, cărți, caiete speciale, plus penar, eventual bloc de desen, pensule, echipament de sport și, bineînțeles pachețelul cu mâncare. Unde să încapă toate? Chiar dacă cel mai comun mit este acela că greutatea ghiozdanului determină scolioza, un rucsac de școală prea greu implică riscuri asupra sănătății coloanei vertebrale. Ce este mit și ce este adevăr legat de acest subiect și ce trebuie să aibă în vedere părinții atunci când aleg un rucsac bun pentru școala copilului, detaliem mai jos.

Scolioza, susține, dr. Paul Sponseller, chirurg ortoped pediatru și director al Departamentului de Chirurgie ortopedică al Spitalului Johns Hopkins, este o afecțiune comună a coloanei vertebrale prezentă mai ales la adolescenți și preadolescenți. Simplu spus, această boală este o deformare a coloanei vertebrale sub forma literei C sau S. Cauza acestei afecțiuni spinale care apare la copii cu vârste între 10 și 15 ani este, în proporție de 90% idiopatică, adică necunoscută.

„Aproape fiecare copil are o «postură proastă»”

În funcție de severitate, scolioza poate fi o curbură ușoară a spatelui care se stabilizează în timp sau poate progresa rapid, în unele cazuri, fiind nevoie de intervenție chirurgicală, atrage atenția dr. Ronald Roiz, chirurg ortoped și specialist în tratarea scoliozei la Loma Linda University Health, SUA.

Semnele comune ale scoliozei la copii includ umeri și șolduri neuniforme, talie inegală, o parte a pelvisului mai înaltă decât cealaltă, cutie toracică ieșită în afară, înclinare vizibilă într-o parte la statul în picioare.

Însă, fiind o afecțiune nedureroasă, ea poate trece neobservată până la un control medical de rutină. „La vârste de 10-12 ani, copiii devin mai rezervați, iar părinții nu mai sunt implicați în activități precum îmbăierea zilnică, prilej cu care ar putea observa o eventuală modificare”, a precizat dr. Roiz.

Deși părinții sunt adesea îngrijorați că postura copilului lor este cauza scoliozei, acest lucru este fals, dă asigurări dr. Roiz: „Aproape fiecare copil are o «postură proastă», dar doar 3% din copii dezvoltă scolioză”. „Știm că postura nu este un declanșator al scoliozei, deoarece suntem mereu în mișcare, schimbând alinierea coloanei vertebrale”, explică medicul chirurg.

Nici ghiozdanele grele nu sunt cauza scoliozei. În opinia dr. Roiz, nici măcar nu sunt un factor de dezvoltare sau de agravare a afecțiunii.

Dr. Ronald Roiz mai spune că, deși activitatea fizică este benefică pentru întărirea spatelui, pentru susținerea coloanei vertebrale și gestionarea simptomelor, ele nu pot inversa scolioza. Doar tratamentele medicale, precum purtarea corsetului sau intervenția chirurgicală poate inversa curbura coloanei vertebrale.

Cinci recomandări pentru părinți

Ca în orice altă boală, și în scolioză diagnosticul precoce este cheia, atrage atenția dr. Paul Sponseller. Iar părinții ar trebui să nu uite asta, este prima recomandare pe care chirurgul o face părinților.

Controalele regulate la medic permit diagnosticarea și gestionarea la timp a oricărei probleme de sănătate, inclusiv a scoliozei: „Dacă scolioza este diagnosticată înainte ca copilul să aibă un puseu de creștere, medicul poate stabili un plan de tratament care să prevină o deformare și mai severă”.

Al doilea lucru important este că majoritatea cazurilor de scolioză nu au o cauză cunoscută. „Părinții tind să se întrebe mereu ce ar fi putut face pentru a preveni scolioza. Însă, în prezent, nu se cunoaște o cauză exactă și nici o metodă de prevenție cunoscută”, a adăugat specialistul.

De asemenea, a completat acesta, foarte des părinții se întreabă dacă postura greșită sau rucsacurile grele de școală sunt cauza scoliozei celui mic. „Deși aceste două lucruri pot fi asociate cu alte afecțiuni ale coloanei vertebrale și ale spatelui, ele nu sunt cauza scoliozei”, a punctat medicul.

O mică parte din pacienți au nevoie de tratament

Scolioza este o boală ereditară, chiar dacă părinții copiilor diagnosticați cu scolioză susțin că nimeni din familie nu are sau nu a avut boala. „În realitate, cineva o are sau a avut-o și a trecut neobservat probabil pentru că era o formă ușoară. Firește că există și cazuri în care copilul este primul din familie care dezvoltă această afecțiune”, spune Sponseller.

Ce este iarăși important de reținut este că doar o mică parte din pacienții cu scolioză au nevoie de tratament. „Mulți pacienți presupun automat că scolioza lor are nevoie de tratament. Însă doar un procent mic – 30% – necesită orteză și o proporție și mai mică – 10% – au nevoie de intervenție chirurgicală”, dă asigurări medicul chirurg.

Chiar dacă copilul este diagnosticat cu scolioză, medicul îi invită pe părinți să nu se sperie: „Scolioza este o afecțiune ușor de gestionat dacă e depistată la timp. Pentru copiii aflați în creștere se poate folosi un corset extern care să susțină corect trunchiul astfel încât agravarea problemei să fie evitată. Chiar și cu corset, majoritatea copiilor pot duce o viață normală și pot participa la aceleași activități precum ceilalți copii”, mai spune medicul.

Și, în sfârșit, chiar dacă este nevoie de intervenție chirurgicală de corecție, rezultatele sunt bune. Decizia în favoarea operației poate fi una dificil de luat de către părinți, dar ea asigură rezultate mai bune dacă este făcută mai devreme decât mai târziu. Pentru a putea fi supus intervenției chirurgicale copilul trebuie să aibă o stare de sănătate bună și fie susținut de familie pe toată perioada recuperării, de obicei una până la două luni.





Maximum 10% din greutatea corporală

Chiar dacă nu sunt cauza scoliozei, ghiozdanele grele care mai sunt purtate și necorespunzător, pot provoca dureri de spate la copii, iar părinții și educatorii trebuie să fie conștienți de acest risc, atenționează experții Spine Health Foundation.

La copii, coloana vertebrală este în dezvoltare și, prin urmare, vulnerabilă la suprasolicitări și accidentări. Atunci când un rucsac de școală este supraîncărcat, greutatea acestuia trage copilul înapoi. Pentru a compensa, copiii se apleacă în față curbând coloana și adoptând o poziție nefirească.

Greutatea rucsacului pune presiune pe mușchii spatelui, iar acest lucru poate duce la dureri de gât, umeri și spate. Durerile provocate de întinderea și compresia coloanei vertebrale se pot acumula în timp ducând la dezechilibre musculare, posturi incorecte și chiar leziuni ale nervilor.

De aceea, este foarte important ca, atunci când alege rucsacul de școală părintele să acorde prioritate sănătății coloanei vertebrale. Înțelegerea limitelor de greutate este crucială în prevenirea potențialelor accidentări.

Potrivit articolului Backpack Weight: How Heavy Is Safe? – Rucsacul pentru școală. Cât de greu ar trebui să fie? – publicat de Academia Americană de Pediatrie, greutatea ghiozdanului unui copil nu trebuie să depășească 10% din greutatea lui corporală, indiferent de clasă și vârstă.

De exemplu, un copil care cântărește 32 de kilograme ar trebui să ducă un ghiozdan de maximum 3 kilograme. Cu toate acestea, studiile au arătat că, în medie, elevii cară ghiozdane cântărind 15% din greutatea lor corporală. Transportarea unor greutăți mari poate provoca dureri de spate, mai ales dacă mușchii abdominali nu sunt bine dezvoltați, potrivit sursei anterior citate.

Ce înseamnă o geantă potrivită pentru școală

Specialiștii Spine Health Foundation recomandă părinților care vor să reducă riscul de dureri de spate la copii să aleagă dimensiunea potrivită pentru rucsacul de școală. Deși poate părea tentant să aleagă o geantă mare de școală deoarece în ea pot încăpea mai multe obiecte, un rucsac mai mic ajută la menținerea unei greutăți reduse, stimulând copiii și părinții să reducă din obiectele care nu sunt strict necesare. Părinții îi pot învăța pe copii cum să-și facă mai bine ghiozdanul, limitând numărul de obiecte grele transportate în compartimentul principal.





Un rucsac bun ar trebui să se potrivească copilului și să aibă mai multe buzunare și zone cu fermoar, astfel încât greutatea conținutului să poată fi distribuită uniform și nu să pice în partea de jos. Cele mai bune ghiozdane sunt cele fixate cu o curea peste piept și alta peste talie pentru că reduc din greutatea din zonele umerilor și spatelui. De asemenea, bretelele trebuie să fie late, bine căptușite și reglabile, pentru a reduce presiune asupra umerilor și a împiedica rucsacul să alunece prea jos.

În concluzie, geanta corectă de școală este aceea care are formă și mărime potrivite vârstei copilului, care se poate poziționa corect pe spate, deasupra liniei taliei, care asigură o distribuție uniformă a greutății și care nu depășește 10, până la 20% din greutatea corporală.

În plus, bretelele și spatele rucsacului trebuie să fie late și căptușite pentru o protecție suplimentară. Bretelele subțiri și necăptușite pot cauza disconfort ducând la o postură incorectă, iar utilizarea unei singure bretele distribuie inegal greutatea genții, lucru care poate afecta dezvoltarea și sănătatea coloanei.