Fostul șef al poliției italiene, Gianni De Gennaro, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunțat sâmbătă guvernul. Principalele surse media din Italia au relatat că acesta s-a împușcat în casa sa de la țară, din Toscana.

Alfredo Mantovano, subsecretar al Cabinetului premierului, a declarat într-un comunicat că este „profund șocat de moartea tragică a unui funcționar public… ale cărui calități, simț al datoriei și devotament față de instituții le-am admirat nespus”.

De Gennaro a fost unul dintre cei mai influenți oficiali din structurile de securitate ale Italiei din ultimele decenii. De Gennaro a condus poliția italiană în perioada 2000–2007.

El făcea obiectul unei anchete sub suspiciunea de obstrucționare a unei noi investigații privind mafia, notează Reuters.

Principalele surse media din Italia, printre care ziarele „La Repubblica” și „Corriere della Sera” și agenția de știri ANSA, au relatat toate că acesta s-a sinucis prin împușcare.

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