Gică Popescu, investiție uriașă: fostul fotbalist a inaugurat un complex comercial de top. Cât a cheltuit | FOTO

Gică Popescu / Sursă Golazo.ro

Gheorghe Popescu (58 de ani) și-a inaugurat, miercuri, complexul comercial din municipiul Hunedoara.

Investiția totală depășește 7 milioane de euro, iar întreaga construcție este realizată de compania deținută de Gheorghe Popescu.

Complexul comercial din municipiul Hunedoara cuprinde numeroase magazine, precum Deichmann, Sportisimo, Animax sau Dr. Max și, prin intermediul acestuia, s-au creat aproximativ 150 de locuri noi de muncă.

