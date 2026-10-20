Gigant american cumpără o fabrică în România, cu 180 de angajați și planuri de creștere

TTM Technologies, cel mai mare producător nord-american de plăci cu circuite imprimate, principalul furnizor al Armatei SUA, cumpără fabrica de echipamente laser MKS Ophir, din București, cu peste 180 de angajați, relevă datele analizate de Profit.ro.

Profit.ro a relatat anterior că MKS Instruments, companie listată pe Nasdaq și deținută de cele mai mari fonduri de investiții din lume, viza creșterea cu 50% a numărului de ingineri și tehnicieni la fabrica Ophir din România până la finele acestui an, după ce a mutat unitatea într-o hală cu o suprafață mai mult decât dublă, pe fondul cererii crescute de pe piețele europene de apărare, securitate și supraveghere.

Acum însă, MKS a decis să vândă întreaga divizie Ophir Optics, cu sediul la Ierusalim și fabrici în Israel și România, către TTM Technologies, în schimbul sumei de aproximativ 650 milioane de euro.

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