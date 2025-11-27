Giganţii chinezi se mobilizează şi donează zeci de milioane după incendiul devastator din Hong Kong, soldat cu zeci de morţi şi sute de dispăruţi

Marile companii private din China au anunţat donaţii de zeci de milioane de dolari pentru sprijinirea operaţiunilor de salvare şi ajutorarea familiilor afectate de devastatorul incendiu din Hong Kong, care a ucis cel puțin 75 de persoane, iar alte sute de locatari fiind dispăruţi, relatează News.ro citând CNBC.

Alibaba Group şi Ant Group au promis împreună 30 de milioane HK$ (dolari Hong Kong – HKD) pentru eforturile de ajutorare, în timp ce fondatorul Alibaba, Jack Ma, a oferit personal alte 30 de milioane HK$ prin fundaţia sa.

Producătorul de echipamente sportive Anta, proprietar al mărcilor Jack Wolfskin şi Fila, a anunţat o donaţie similară, de 30 de milioane HK$ în numerar şi echipamente.

Tencent, Xiaomi şi ByteDance au contribuit fiecare cu câte 10 milioane HK$, într-o mobilizare rapidă inspirată de apelul preşedintelui Xi Jinping, care a cerut autorităţilor „eforturi totale” pentru reducerea victimelor şi sprijinirea supravieţuitorilor.

În ultimii ani, oamenii de afaceri chinezi şi-au intensificat donaţiile pentru a răspunde presiunii Beijingului de a pune responsabilitatea socială înaintea profitului.

Cel mai grav incendiu din ultimele opt decenii

Tragedia este cel mai grav incendiu din Hong Kong din 1948, când un depozit a luat foc şi a provocat 176 de decese. Flăcările au cuprins complexul rezidenţial Wang Fuk Court, format din opt turnuri şi peste 4.600 de locuitori, şi au fost controlate abia după aproape o zi.

Investigaţiile preliminare sugerează că incendiul ar fi izbucnit pe schela de bambus care înconjura clădirea şi s-ar fi propagat rapid prin plasele de protecţie şi materialele inflamabile folosite.

Poliţia a acuzat o firmă de construcţii de ”neglijenţă gravă” şi a arestat trei angajaţi sub suspiciunea de ”omor prin imprudenţă”, după ce s-a constatat folosirea unor materiale care nu respectau standardele de incendiu.

Autorităţile continuă căutările în zonele încă inaccesibile, în timp ce presiunea publică creşte asupra standardelor de siguranţă ale locuinţelor din oraş.