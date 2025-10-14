Gigantul Apple intră în România, pe piața energiei. Ce face și în ce județ

Gigantul IT Apple își extinde proiectele de energie regenerabilă în România și în alte câteva țări europene, cu noi parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni, „aflate acum în dezvoltare”, a spus compania.

În România, Apple va fi operatorul unui parc eolian de 99 MW, dezvoltat de Nala Renewables și construit de compania OX2 în județul Galați. „Apple își extinde semnificativ inițiativele de energie curată în Europa, cu noi parcuri solare și eoliene de mari dimensiuni aflate acum în dezvoltare în România, Polonia, Italia, Grecia și Letonia.

Împreună cu un nou parc solar devenit operațional în Spania, proiectele anunțate astăzi – toate operate de Apple – vor adăuga o capacitate de 650 MW din surse regenerabile rețelelor de energie din Europa în următorii ani, accesând o finanțare de peste 600 de milioane de dolari”, se arată într-un comunicat al companiei.

Acestea vor produce peste un milion de megawați-oră de energie verde pentru a acoperi necesarul utilizatorilor Apple până în 2030.

Apple are în plan să devină neutră din punctul de vedere al emisiilor până în 2030

Ca parte a obiectivului Apple de a deveni neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon pe întregul său lanț operațional până la sfârșitul acestui deceniu, compania facilitează dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă pentru a compensa consumul de electricitate al clienților europeni necesar pentru alimentarea și încărcarea dispozitivelor Apple.

Compania are în plan ca până în 2030 să acopere 100% din consumul global de energie electrică utilizată de clienții săi cu energie curată, prin conectarea la rețea a noi surse de energie solară și eoliană în întreaga lume. Dezvoltarea portofoliului de proiecte în Europa reprezintă un pas important către acest obiectiv.

„Ne dorim ca până în 2030, clienții noștri să știe că toată energia pe care ei o folosesc pentru a-și încărca iPhone-urile sau pentru a-și alimenta MacBook-urile este compensată cu energie curată”, declară Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives la Apple.

„Noile noastre proiecte dezvoltate în Europa ne vor ajuta să atingem obiectivul ambițios al companiei pentru anul 2030, contribuind totodată la comunități sănătoase, economii prospere și surse de energie sigure pe tot continentul”.

Apple se extinde în România, Polonia, Italia, Grecia și Letonia

Utilizarea produselor — energia necesară alimentării dispozitivelor Apple — a reprezentat aproximativ 29% din totalul emisiilor cu efect de seră ale companiei din anul 2024. Pentru gestionarea acestor emisii, Apple susține inițiative de energie regenerabilă care maximizează impactul asupra rețelelor electrice globale, cu scopul de a evita emisiile de carbon generate de încărcarea și alimentarea produselor Apple, mai precizează compania.

Strategia pentru gestionarea acestor emisii ia în considerare zonele geografice unde sunt utilizate frecvent produsele Apple, urmărind totodată protejarea comunităților și a biodiversității și prioritizarea proiectelor în rețelele care au în prezent o intensitate mai mare a emisiilor de carbon.

În Europa, Apple facilitează construcția unor proiecte la scară-largă care vor adăuga, în fiecare an până în 2030, aproximativ 3.000 gigawați-oră de energie regenerabilă sistemului energetic. În Grecia, compania a semnat un acord pe termen lung pentru sprijinirea unui proiect de energie solară de 110 MW, deținut și operat HELLENiQ Renewables. Acum complet operațional, proiectul va susține Grecia în tranziția sa către energia verde. În Italia, Apple sprijină dezvoltarea unui portofoliu de proiecte de energie solară și eoliană de 129 MW cu ENGIE. Primul proiect de energie solară, în Sicilia, va fi conectat la rețea luna aceasta.

Apple intenționează să obțină energie electrică de la parcul eolian de 99 MW al companiei Nala Renewables, din județul Galați, prin intermediul unui acord pe termen lung cu OX2, compania care construiește în prezent proiectul.

Apple a intrat deja în mai multe țări pe piața energiei

În Polonia, Apple a facilitat punerea în funcțiune a parcului solar de 40 MW a companiei Econergy, care va intra în funcțiune în acest an. Și în Letonia, Apple a semnat unul din primele acorduri corporative de achiziție de energie electrică ale țării cu European Energy.

Prin acest acord, Apple va achiziționa energie electrică de la una dintre cele mai mari ferme solare din Letonia, care va adăuga 110 MW de capacitate de energie regenerabilă în rețeaua electrică, odată ce va fi finalizată. De asemenea, Apple a facilitat dezvoltarea unui parc solar de 131 MW, construit de Ib Vogt în orașul Segovia din Spania. Proiectul a devenit operațional la începutul acestui an.

Apple și furnizorii săi sprijină o capacitate de 19 GW de energie regenerabilă în întreaga lume

„Suntem încântați să colaborăm cu Nala Renewables pentru livrarea parcului eolian Green Breeze de 99 MW și cu Apple pentru acordul de achiziție a energiei asociat. Fiind primul proiect OX2 în România, acesta marchează un moment important într-o piață cu un potențial puternic pentru energie regenerabilă”, spune Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager, OX2 România, citată în comunicat.

„Nala Renewables se bucurǎ de oportunitatea de a colabora cu OX2 si Apple pentru dezvoltarea parcului eolian Green Breeze de 99 MW din România şi preluarea pe termen lung a energiei electrice generate de acesta”, declarǎ, la rândul său, Mike O’Neill, CEO, Nala Renewables.

Potrivit comunicatului, pe măsură ce Apple face progrese constante către obiectivul său pentru anul 2030, compania este dedicată susținerii și dezvoltării de soluții regenerabile pentru energie la nivel global.

Pe lângă investițiile pentru utilizarea produselor, Apple și furnizorii săi sprijină o capacitate de peste 19 gigawați de energie regenerabilă folosită pentru alimentarea operațiunilor corporative globale și a lanțului de aprovizionare pentru producție.