Gigantul Microsoft prezintă lista cu cele 40 de profesii cele mai expuse riscului să fie înlocuite de AI în următorii ani

Mai multe companii mari, precum Klarna, Microsoft și Amazon, și-au redus deja personalul uman cu inteligența artificială. Un studiu Microsoft arată că numeroase joburi pot fi preluate aproape complet de algoritmi, în timp ce altele nu pot fi înlocuite de AI, transmite Sky News.

Studiul Microsoft a fost publicat în iuna iulie și a trecut aproape neobservat până acum. Raportul s-a bazat pe analiza a 200.000 de conversații dintre oameni și AI, colectate pe parcursul a nouă luni de utilizare a chatbot-ului Copilot, dezvoltat de Microsoft, în Statele Unite, în anul 2024.

Gigantul tehnologic a concluzionat că AI poate face 90% din munca istoricilor și programatorilor, 80% din activitățile vânzătorilor și jurnaliștilor și 75% din sarcinile DJ-ilor sau ale analiștilor de date.

De asemenea, în topul celor mai expuse 40 de locuri de muncă s-au numărat asistenții de relații cu clienții (72%), consultanții financiari (69%) și promotorii de produse (64%).

„Dacă ne uităm la aceste joburi peste 3-5 ani, e foarte probabil să fi fost înlocuite complet”, a avertizat un consultant AI cu peste un deceniu de experiență.

La polul opus, studiul Microsoft arată și ocupațiile unde AI poate prelua doar 10% sau mai puțin din sarcini. Este vorba, în principal, despre meserii care necesită prezență umană, precum doctorii, asistenții medicali, inginerii sau muncitorii în construcții.

Iată lista profesiilor care pot fi aproape complet înlocuite de AI și șansele de automatizare ale acestora, potrivit Microsoft: