Gigi Becali, la Parlament „să consolăm băiatul”. Ce a vorbit cu George Simion după înfrângere și ce „greșeli” crede el că a făcut liderul AUR

Gigi Becali s-a întâlnit cu George Simion, duminică seară, după alegerile prezidențiale, și le-a spus reporterilor prezenți la Parlament că l-a îndemnat pe liderul AUR „să accepte cu bărbăție că a fost învins” de Nicușor Dan. Becali a menționat, printre altele, că Simion i-a spus că nu va exista niciun protest. Declarațiile au fost făcute înainte ca Simion să își recunoască public înfrângerea și să îl felicite pe contracandidatul său pentru victorie.

Când a sosit la Parlament pentru întâlnirea cu George Simion, Gigi Becali le-a spus reporterilor că a venit „să consolăm băiatul”.

„Am transmis că vin să îl liniștim, ce să facem… Bărbații și oamenii adevărați, care sunt oameni, atunci la greu vin. Până acum n-am venit, nu? Eu acum, la greu vin, ca să arăt ce înseamnă omenia și bărbăția (…). Îi zic să accepte cu bărbăție că a fost învins și, cu asta, basta! (…). Nu mă așteptam, nimeni nu se aștepta, era ca și câștigător”, a afirmat Gigi Becali în dialogul cu reporterii.

Gigi Becali a venit la Parlament pentru a discuta cu George Simion după înfrângerea suferită de liderul AUR la alegerile prezidențiale. Sursa foto: HotNews / David Leonard Bularca

Becali consideră că George Simion a pierdut finala cu Nicușor Dan pentru că „a greșit”.

„El a greșit. El dacă nu mai ieșea deloc… El trebuia să facă ca Georgescu, numai la Realitatea, de alea, comunicate, și gata”, a continuat Gigi Becali, care a spus că Nicușor Dan „îl bătea” pe liderul AUR în dezbateri.

Omul de afaceri, ales deputat pe listele AUR la alegerile din 1 decembrie, a enumerat cele trei „greșeli” pe care consideră el că le-a făcut George Simion pe final de campanie: declarațiile despre planul cu casele la 35.000 de euro, declarațiile despre reducerea numărului de bugetari și o asociere exagerată cu Călin Georgescu. Pentru problema cu casele, Gigi Becali susține că era dispus chiar el să ofere o soluție.

„Voiam să îi spun, băi, vin eu în față și spun, dacă iese el, eu fac, dar trebuie să garantezi tu că mă ajuți să le fac casele, că eu, dacă promit, trebuie să mă țin de cuvânt”, a spus Becali.

Gigi Becali a vorbit cu presa și după întâlnirea cu George Simion. Întrebat dacă l-a îmbărbătat pe liderul AUR, Becali a spus: „Să îl îmbărbătezi nu e nevoie, că așa, putere are, dar oricine, când ești sus acolo și cazi… Că e doar o zi, într-o zi i s-au întâmplat toate, până ieri era președinte, nu? Și atunci eu doar atât i-am spus, eu am venit când e la greu, ca să te încurajez. E bine și că Ilinca (soția lui George Simion, n.r.) îl încurajează, Ilinca nu are niciun fel de problemă, adică nu viza ea funcții, Președinție sau cutare, e o fată foarte bună. Eu atât i-am cerut, eu îți spun ca un frate mai mare, fii bărbat, demn, ce proteste, ce cutare?! A câștigat, la luptă, la război în continuare și, cu asta, basta!”.

Totodată, întrebat dacă i-a spus Simion că a primit vreun mesaj de la Călin Georgescu, Gigi Becali a răspuns: „Nu l-am întrebat eu de Georgescu, dar atâta i-am spus, că a jucat cartea extraordinar, dar spre final a fost greșeala cu Călin Georgescu, ordinea constituțională, adică oamenii se sperie, că referendum, că nu știu cum, că prim-ministru. Sunt mulți oameni care nu îl agreează și atunci oamenii s-au speriat. Au fost greșeli, a fost greșeala și cu casele, a fost greșeala cu 500.000, atât a fost și gata”.