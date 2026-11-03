Gigi Becali, val de jigniri la adresa unei jurnaliste Context

„Cum să suni mă, impostoare, pe cineva pe care nu cunoști, mă?”, a răspuns Gigi Becali, întrebat de jurnalista Oana Manițiu ce venituri i-au permis cumpărarea a opt autoturisme declarate în declarația de avere.

Publicațiile Context și Info Sud Est lucrează la un articol despre „cei mai bogați politicieni din Camera Deputaților şi din Senat”, explică jurnaliștii. Printre acești parlamentari se află George Becali, deputat neafiliat, ales pe listele AUR.

Context a postat pe Instagram conversația telefonică dintre jurnalista Oana Manițiu și Becali, sunat pentru un punct de vedere referitor la informațiile care se vor regăsi în articolul semnat de cele două publicații. Conversația a avut loc pe 28 octombrie 2026.

Întrebat ce venituri are, având în vedere că a declarat că deține opt mașini, potrivit jurnalistei, și anume patru mașini Mercedes, două Land Rover, un Bentley și un Martz, Becali a răspuns: „Întreab-o pe mama ta și pe tatăl tău”.

„Păi cum îți permiți să dai un telefon, să mă suni tu pe mine? Cine ești tu să-ți permiți să suni un deputat al României?”, a continuat Becali.

„Ești o impostoare și ești și obraznică tu”

După ce jurnalista i-a spus că îi poate trimite legitimația de presă, deputatul a numit-o impostoare și a început să o jignească:

„Nu știu eu dacă ești jurnalist. Eu cred că ești o impostoare. Nu-mi trimite mie legitimația, ești o impostoare și ești și obraznică tu. Cum îți permiți să dai telefon? Dacă nu ți-am dat eu numărul de telefon, cum îți permiți să mă suni?”.

Oana Manițiu i-a răspuns lui George Becali că l-a suna întrucât este deputat al României. Apoi, el a numit-o „ordinară”.

„Mă, impostoare, mă, nu ți-e rușine? Cum să suni mă, impostoare, pe cineva pe care nu cunoști, mă? Nu ți-e rușine, ordinaro care ești. Cum îți permiți tu să suni pe un om pe care nu-l cunoști și nu ți-a dat numărul? Să-ți fie rușine”, a mai spus Becali înainte să închidă apelul.

Patronul FCSB George Becali a fost ales deputat pe listele AUR la alegerile din decembrie 2024. A demisionat din partid în martie 2025, atunci când AUR a decis că va strânge semnături pentru candidatura la alegerile prezidențiale a Aneimaria Gavrilă, dar și pentru că formațiunea condusă de George Simion și-a arătat sprijinul pentru Călin Georgescu.