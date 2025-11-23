Giorgia Meloni, conciliantă față de planul propus de Trump: „Există multe puncte acceptabile”

Şefa guvernului italian,Giorgia Meloni, a declarat duminică că nu este necesar să fie prezentată „o contrapropunere completă” la planul american destinat să pună capăt războiului între Rusia şi Ucraina, chiar dacă numeroase aspecte trebuie să fie încă discutate, relatează France Presse, preluată de Agerpres.

„Nu cred ca problema să fie de a lucra la o contrapropunere completă. Există multe puncte acceptabile în planul citit de noi”, a spus Meloni într-o conferinţă de presă la summitul G20 de la Johannesburg. „Este mult mai judicios să lucrăm asupra propunerii existente şi să ne concentrăm asupra problemelor într-adevăr cruciale”, a adăugat ea.

Comentariile şefei guvernului italian intervin în timp ce înalţi responsabili americani şi ucraineni s-au reunit la Geneva pentru a discuta planul controversat în 28 de puncte al preşedintelui Donald Trump destinat să pună capăt unui conflict ce durează de aproape patru ani.

Donald Trump a dat Ucrainei termen până în 27 noiembrie pentru a aproba planul. Kievul şi unii dintre aliaţii săi europeni doresc ca modificări să fie aduse proiectului care acceptă o serie de cereri maximaliste ale Rusiei, în special de a cere ţării invadate să-i cedeze teritorii, să îşi reducă armata şi să se angajeze să nu adere niciodată la NATO.

Meloni, care a avut duminică o convorbire telefonică cu Donald Trump, a afirmat că discuţiile sunt „într-un stadiu foarte delicat” şi constituie „un test de maturitate” pentru Europa.

„Unele puncte ale planului american trebuie să fie desigur discutate: problema teritoriilor, problema finanţării reconstrucţiei, problema armatei ucrainene. Există de asemenea numeroase puncte pe care le consider ca fiind pozitive, în special în ceea ce priveşte garanţiile de securitate”, a subliniat ea.

Planul american a fost elaborat fără participarea aliaţilor europeni ai Ucrainei. Dar „o parte a acestui plan are nevoie de Europa pentru a fi pus în aplicare, iar aceasta priveşte problema garanţiilor de securitate, problema reconstrucţiei, problema aderării Ucrainei la Uniunea Europeană”, a adăugat Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni a explicat că i-a cerut lui Donald Trump în cursul convorbirii lor telefonice „să înţeleagă dacă putem obţine cel puţin o încetare a focului temporară asupra infrastructurilor strategice” bombardate de Rusia în Ucraina. „Ruşii trebuie de asemenea să dea un semnal concret că vor într-adevăr să ajungă la pace”, a subliniat premierul italian.