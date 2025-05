Prietena lui Simion, Giorgia Meloni, l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru câștigarea alegerilor

„În numele Guvernului italian, adresez felicitări lui Nicușor Dan pentru alegerea sa ca Președinte al României”, a transmis, luni, premierul italian Giorgia Meloni, care s-a văzut cu George Simion cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale.

„Sunt încrezătoare că vom fi capabili să construim un parteneriat constructiv, cu scopul de a consolida cooperarea bilaterală dintre națiunile noastre și cu obiectivul comun de a promova pacea, stabilitatea și prosperitatea pentru popoarele noastre și pentru Europa”, a scris Georgia Meloni pe rețeaua X.

AUR și formațiunea Giorgiei Meloni („Fratelli d’Italia” – „Frații Italiei”) fac parte din aceeași familie politică europeană, European Conservatives and Reformists Party (ECR).

George Simion a publicat miercuri seară, 14 mai, o înregistrare video, pe contul său de TikTok, în care apare alături de premierul italian. Presa din Italia a remarcat că întâlnirea dintre Simion și Meloni nu figura oficial pe agenda premierului italian.

Și vicepremierul Matteo Salvini a transmis un mesaj după alegerile prezidențiale din România. El nu a spus nimic despre Nicușor Dan, dar a ținut să îl încurajeze pe George Simion.

„Onoare prietenului nostru George Simion, care la alegerile prezidențiale din România – unde a fost votat de majoritatea românilor din Italia – a luptat cu capul sus până la capăt, împotriva tuturor, în urma unui furt al democrației fără precedent. Forza!”, a scris Matteo Salvini pe X, liderul La Lega care în martie 2025 susținea că blocarea candidaturii lui Călin Georgescu este „o euro-lovitură de stat în stil sovietic”.

La scurtă vreme după mesajul premierului din Italia, Nicușor Dan i-a mulțumit lui Melone pentru felicitările sale sincere în numele guvernului italian.

„Sunt încrezător că, împreună, putem consolida în continuare cooperarea bilaterală dintre țările noastre în spiritul păcii, stabilității și prosperității pentru Europa Unită”, a transmis pe X președintele ales al României.

