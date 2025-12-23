Giorgia Meloni și-a îndemnat angajații de la guvern să se odihnească de Crăciun. „Nu vă faceți griji, anul viitor va fi și mai greu”

Şefa guvernului italian Giorgia Meloni şi-a îndemnat marţi angajaţii de la biroul premierului de la Palazzo Chigi din Roma să se odihnească bine în timpul sărbătorilor de Crăciun, deoarece vor avea nevoie de odihnă, având în vedere ceea ce se anunţă a fi un an greu de muncă, a consemnat agenţia italiană de presă ANSA, citată de Agerpres.

„Vă iubesc. Suntem o familie, luptăm tot anul”, a spus Meloni în timpul unei întâlniri cu personalul său în curtea Palatului Chigi.

„Anul trecut a fost greu pentru noi toţi, dar nu vă faceţi griji, pentru că anul viitor va fi şi mai rău”, a glumit ea.

„Aşa că vă sfătuiesc să vă odihniţi cum se cuvine în timpul acestor sărbători, pentru că trebuie să continuăm să oferim răspunsuri acestei naţiuni extraordinare”, a mai adăugat şefa guvernului italian.