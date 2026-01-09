Goana nebună după petrolul venezuelean: cine ajunge primul?

„Vânătorii” de petrol, cunoscuți și sub numele de „wildcatters” (antreprenori independenți care forează în zone neexplorate), se întrec pentru a obține acorduri în Venezuela, încercând să ajungă din urmă marile grupuri energetice care cântăresc riscurile reintrării în țară după arestarea lui Nicolas Maduro de către SUA, scrie publicația elenă Naftemporiki.

Mulți, după cum relatează Financial Times, au deja experiență din activități anterioare în Venezuela, în timp ce unii au deja încheiat acorduri care nu au progresat, ceea ce le-ar putea permite să își continue activitatea mai rapid dacă SUA ridică sancțiunile și reușesc să obțină finanțare.

În același timp, ei pot acționa ca „cercetași” pentru marii jucători.

„Telefonul meu sună non-stop”

Jose Francisco Arata, directorul general al companiei canadiene New Stratus Energy (dar născut în Venezuela), care a lucrat în industria petrolieră a țării în anii 1980 și 1990, a declarat că firma sa monitorizează situația din Caracas de luni de zile. El are drepturi asupra a patru zăcăminte din estul Venezuelei dacă SUA ridică sancțiunile. „Vă pot spune că de la ora 2 dimineața, pe 2 ianuarie, telefonul meu sună non-stop”, a spus el.

„Am fost acolo, avem experiența, știm cum să operăm pentru că suntem venezueleni și avem un grup de investitori care sunt dispuși să revină cu investiția necesară ”, spune el.

Ali Moshiri, fostul director al Chevron pentru America Latină, a declarat, de asemenea, pentru Financial Times săptămâna aceasta că firma sa, Amos Global Energy Management, încearcă să strângă 2 miliarde de dolari pentru a investi în țară.

„Aventurile” companiilor petroliere după sancțiuni

SUA au impus sancțiuni dure regimului Maduro în timpul primei administrații Trump, ca parte a unei campanii de „presiune maximă” care a restricționat jucătorii străini să opereze în industria petrolieră a țării. Washingtonul a înăsprit sancțiunile anul trecut, eliminând licențele de foraj și export de petrol venezuelean de la Chevron, Repsol din Spania, Eni din Italia și Global Oil Terminals, o companie controlată de Harry Sargent III , un magnat din Florida cu legături cu Partidul Republican.

Licența Chevron a fost acordată din nou câteva luni mai târziu, dar Repsol, Eni și Sargeant continuă să facă presiuni asupra administrației Trump pentru a le permite să își reia și să își extindă operațiunile.

Sargent a declarat că firmele mai mici vor juca un rol esențial în stabilizarea Venezuelei și a economiei sale înainte ca marile companii americane să dorească să investească.

„Vânătorii sălbatici vor trage sforile”

„Nu văd Venezuela ca o opțiune pentru marii jucători pe termen scurt. Aceștia trebuie să își asume responsabilitatea față de acționari, față de problemele ESG și față de calea către democrație și statul de drept înainte de a se angaja. Așadar, vor trebui să apeleze la inovații care pot ajunge acolo și stabiliza rapid situația, să înceapă redresarea și să repună lucrurile în mișcare. Primii care acționează vor culege probabil cele mai mari beneficii ”, a declarat Carlos Bellorin, analist la firma de consultanță energetică Welligence.

Directorii unora dintre cele mai mari companii petroliere din lume se vor întâlni vineri la Casa Albă cu președintele Donald Trump pentru a discuta oportunități de investiții. Mulți sunt însă îngrijorați de riscurile financiare, politice și juridice ale investițiilor de miliarde de dolari, având în vedere mediul politic incert din Venezuela.

Analiștii spun că acest lucru prezintă o oportunitate pentru companiile mai mici și mai agile.

Călătorii de afaceri

Unele firme de consultanță în risc politic, inclusiv Signum Global Advisers, organizează călătorii de afaceri la Caracas pentru investitorii americani, pentru a se întâlni cu partenerii locali și a stabili contacte politice.

Cu toate acestea, nu lipsesc obstacolele juridice, financiare și logistice.