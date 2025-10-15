„Golden visa” pentru România, în pregătire la guvern

România vrea să introducă „golden visa”, care oferă cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de ședere pe o perioadă de 5 ani, reînnoibil, în schimbul unei investiții ce cel puțin 400.000 de euro în România, scrie Profit.ro.

Profit.ro scrie că este vorba despre un proiect aflat în pregătire la guvern, „Programul de Rezidență prin Investiție”, inspirat din alte țări, precum Grecia, Portugalia, Ungaria, Spania sau Italia.

Proiectul prevede o viză de rezidență, care dă însă posibilitatea de a solicita cetățenia română după 5 ani.

Investitiile eligibile pentru Golden Visa sunt:

achiziția de titluri de stat românești (minimum 400.000 euro) cu scadență de cel puțin 5 ani;

achiziția de proprietăți imobiliare în valoare de minimum 400.000 euro, menținute cel puțin 5 ani;

investiții in fonduri de investiții autorizate de ASF în cuantum de minimum 400.000 euro;

achiziția de acțiuni la companii românești listate la bursă în valoare de minimum 400.000 euro.

Aplicanții trebuie să dovedească legalitatea fondurilor, să nu figureze pe liste de sancțiuni și să nu reprezinte un risc de securitate. Programul prevede consultarea obligatorie a Serviciului Român de Informatți (SRI), Serviciului de lnformații Externe (SIE), Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și altor instituții relevante înainte de emiterea permiselor, mai scrie Profit.ro.

În prezent, legislația din România prevede mai multe modalități prin care un cetățean străin poate obține drept de ședere de lungă durată, cum ar fi desfășurarea de activități economice, profesionale sau comerciale, angajarea sau detașarea, studiile, reîntregirea familiei, activitățile religioase, cercetarea științifică sau alte scopuri reglementate. Dintre acestea, însă, cee mai frecvent utilizate rămân șederea in scop de muncă, desfășurarea de activități comerciale (în calitate de asociat sau administrator al unei companii) și șederea in vederea reîntregirii familiei.

În SUA, președintele Donald Trump a lansat recent „Gold Card”, o viză permanentă pentru Statele Unite după modelul Green Card, care se vinde pentru 5 milioane de dolari.