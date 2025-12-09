Google a anunțat când va lansa primii ochelari „smart” cu inteligență artificială

Google a spus că în 2026 va lansa primii săi ochelari smart cu AI. Userii vor putea da comenzi vocale asistentului Gemini, iar în lentile va fi integrat un afișaj digital.

Google a lansat în 2013 ochelari smart cu un mic ecran și cu cameră, însă nu aveau capabilități de inteligență artificială comparabile cu ce se lansează acum, fiindcă și tehnologia era mult mai puțin avansată.

Google spune că noii ochelari AI cu afișaj dispun de un display în lentilă ce îți arată informații utile, cum ar fi indicații de navigație pas cu pas sau subtitrări.

Google anunțase în primăvară că revine pe piața ochelarilor smart, iar Sergey Brin, unul dintre fondatorii companiei, spusese atunci că a învățat din greșelile trecutului, legate de eșecul ochelarilor inteligenți.

Brin a spus că Google Glasses de acum un deceniu nu aveau parte de AI avansată, iar prețul era mult prea mare și din cauza unor probleme pe lanțul de aprovizionare. Ei costau peste 1.500 de dolari.

Google va concura cu Meta care a avut succes cu ochelarii săi smart Ray-Ban Meta, dezvoltați în colaborare cu compania de optică EssilorLuxottica. Acești „AI glasses” au la bază asistentul digital Meta AI, scrie CNBC.

Și companii precum Snap sau Alibaba au lansat ochelari smart, însă volumele de vânzări sunt destul de mici.

Sursa foto: Dreamstime.com