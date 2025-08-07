Google dă replica rivalului ChatGP, lansând un instrument de „învățare ghidată” pe Gemini. La ce este bun

Google a anunțat lansarea unui nou instrument denumit Guided Learning („Învățare ghidată”) în cadrul platformei Gemini, iar compania spune că acest „tool” merge dincolo de oferirea unor simple răspunsuri și ar ajuta dezvoltarea gândirii critice. Recent, OpenAI a anunțat lansarea unui „mod de studiu” pentru ChatGPT.

Aceste lansări apar în contextul îngrijorărilor crescânde legate de faptul că chatboții AI subminează procesul de învățare, din cauză că oferă răspunsuri directe, iar elevii sau studenții nu prea mai fac efort mental și nu mai înțeleg etapele, scrie TechCrunch.

Ideea ar fi ca userii să-și înțeleagă aprofundat temele la care chatboții îi ajută, nu doar să primească răspunsuri „de-a gata” de la aplicațiile AI.

Prin lansarea acestor instrumente, Google și OpenAI vor să-și prezinte chatboții ca fiind instrumente educaționale utile și NU doar unele care dau răspunsuri.

Google spune că prin acest „Guided Learning” problemele vor fi analizate pas cu pas, iar userii pot să înțeleagă în detaliu conceptele despre care pun întrebări. Se promit răspunsuri detaliate la întrebări precum „de ce” și „cum”, însoțite și de diagrame, video-uri sau fotografii, unde este nevoie.

„Fie că te pregătești pentru un examen despre enzime, fie că redactezi prima variantă a unei lucrări despre importanța populațiilor de albine în susținerea sistemelor noastre alimentare sau îți încerci pasiunea pentru fotografie, Guided Learning este un partener de gândire colaborativ care te ajută să înțelegi pas cu pas”, spun cei de la Google.

Instrumentul lansat recent de OpenAI pentru ChatGPT se numește „Study Mode”

„Când elevii interacționează cu Study Mode sunt întâmpinați cu întrebări ghidate care calibrează răspunsurile în funcție de obiectivul și nivelul lor de pregătire, pentru a-i ajuta să dezvolte o înțelegere mai profundă. Modul de studiu este conceput pentru a fi captivant și interactiv și își propune să-i ajute pe elevi să învețe ceva, nu doar să termine o activitate”, spunea OpenAI.

Sursa foto: Dreamstime.com