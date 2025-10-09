Google limitează un beneficiu oferit angajaților săi încă din perioada pandemiei

Compania americană Google continuă să impună restricții asupra muncii la distanță, de data aceasta în privința popularei politici numite „Work from Anywhere” (WFA – „Lucrează de oriunde”), care a fost stabilită în timpul pandemiei de COVID-19, scrie CNBC.

Această politică le-a permis angajaților săi să lucreze dintr-o locație din afara sediului principal timp de până la patru săptămâni într-un an calendaristic. Conform documentelor interne consultate de publicația americană, munca „remote” (la distanță) chiar și pentru o singură zi va conta acum ca o săptămână întreagă.

„Indiferent dacă lucrați o zi WFA sau cinci zile WFA într-o săptămână de lucru standard, o săptămână WFA va fi dedusă din soldul săptămânal total WFA”, scria într-un document care a circulat în vară, cu puțin timp înainte ca modificarea să intre în vigoare.

Google nu-și va modifica însă programul său hibrid actual, care a fost introdus și el în timpul pandemiei, prin care le este permis angajaților să lucreze de acasă două zile pe săptămână. Zilele WFA sunt distincte de această politică, oferind angajaților flexibilitatea de a munci de la distanță, dar nu de acasă.

„Săptămânile WFA nu pot fi utilizate pentru a lucra de acasă sau din apropiere”, menționează documentul citat.

Companiile din domeniul tehnologiei își obligă tot mai mult angajații să petreacă mai mult timp la birou, având în vedere că vârful pandemiei de COVID a trecut de aproximativ cinci ani.

Microsoft a anunțat luna trecută că angajații vor trebui să lucreze la birou trei zile pe săptămână începând de anul viitor, renunțând la politica care le permitea celor mai mulți salariați să lucreze de acasă jumătate din timp sau mai mult, cu aprobarea managerului. Amazon a mers mai departe, cerându-le angajaților corporativi să petreacă cinci zile pe săptămână la birou.

Angajații denunță actualizarea de politică drept „confuză”

La începutul anului 2025, Google a început să ofere unor angajați cu normă întreagă din SUA pachete financiare pentru a părăsi voluntar compania și i-a notificat pe angajații care lucrează de la distanță din mai multe unități că locurile lor de muncă vor fi luate în considerare pentru tăieri dacă nu se întorc la birou pentru a lucra într-un program hibrid.

Conform celor mai noi modificări, angajații nu pot lucra dintr-un birou Google dintr-un alt stat sau țară în timpul programului WFA din cauza „implicațiilor legale și financiare ale muncii transfrontaliere”. Dacă se află într-o altă locație, angajații pot fi obligați să lucreze în timpul programului de lucru care corespunde fusului orar respectiv, mai prevăd noile reguli.

Actualizarea în privința politicii WFA nu se aplică tuturor angajaților Google și poate exclude angajații din centrele de date și cei care trebuie să fie prezenți fizic la birou. Încălcarea politicii va duce la măsuri disciplinare sau la concediere, se precizează în document.

Chestiunea a fost ridicată în cadrul unei ședințe recente cu toți angajații. O întrebare foarte apreciată, trimisă prin sistemul intern al Google, descria actualizarea ca fiind „confuză”.

„De ce chiar și o singură zi de WFA contează ca o săptămână întreagă și putem reconsidera restricția privind utilizarea săptămânilor WFA pentru a lucra de acasă?”, era întrebarea.

John Casey, vicepreședinte al Google pentru performanță și recompense, a declarat în cadrul ședinței că WFA „a fost conceput pentru a veni în întâmpinarea angajaților Google în perioada pandemiei”, potrivit unei înregistrări audio obținute de CNBC.

„Politica a fost întotdeauna concepută pentru a fi aplicată în intervale de o săptămână și nu pentru a înlocui munca de acasă într-o săptămână de lucru hibridă obișnuită”, a spus Casey.