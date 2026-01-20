Gorenje este partener oficial al EHF EURO Masculin 2026. Campionatul European aduce în prim-plan elita handbalului

Campionatul European de handbal masculin EHF EURO 2026 reunește, în luna ianuarie, cele mai valoroase echipe naționale ale Europei. Competiția se anunță una de nivel ridicat, cu meciuri intense, sportivi de clasă mondială și o luptă deschisă pentru unul dintre cele mai prestigioase trofee din sportul european.

Turneul final este organizat în comun de Danemarca, Suedia și Norvegia. Pe lângă calitatea sportivă a competiției, ediția din 2026 va evidenția tradiția și pasiunea țărilor nordice pentru handbal, oferind cadrul unei competiții de anvergură la nivel continental.

Cel mai bun handbal pe care Europa îl are de oferit

EHF EURO Masculin 2026 se desfășoară în perioada 15 ianuarie – 1 februarie și reuneștei 24 de echipe naționale, care vor concura pentru cele mai înalte distincții ale handbalului european. La turneu vor fi prezente foste campioane europene, echipe aflate în ascensiune și unii dintre cei mai buni jucători din lume, într-o competiție care promite confruntări de excepție și performanțe de top.

De la prima ediție a Campionatului European masculin, doar un număr limitat de națiuni a reușit să câștige trofeul, un indicator al nivelului extrem de ridicat al competiției. Fiecare ediție aduce însă noi povești, noi protagoniști și o competiție deschisă pentru titlu.

Favoriții, din nou sub presiune

Națiuni cu tradiție în handbal, precum Danemarca, Suedia, Franța, Germania sau Spania, au avut un rol important în istoria EHF EURO Masculin. Cu toate acestea, fiecare ediție a competiției a demonstrat că surprizele sunt posibile, iar diferențele de valoare dintre echipe sunt tot mai reduse. EHF EURO Masculin 2026 se anunță astfel un turneu imprevizibil și extrem de disputat.

Federația Română de Handbal a anunțat recent, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, lotul de 18 jucători pe care selecționerul George Buricea îl va avea la dispoziție pentru Campionatul European de handbal masculin EHF EURO 2026. Echipa națională a României va aborda competiția cu un lot în care se regăsesc șase jucători de la Dinamo București, campioana României.

La turneul final, România a evoluat în Grupa B împotriva Portugaliei pe 16 ianuarie, Danemarcei pe 18 ianuarie, urmând să încheie cu Macedonia de Nord pe 20 ianuarie. Toate partidele au loc la Herning, în Danemarca.

Pentru Gorenje, acest parteneriat confirmă o prezență constantă la cel mai înalt nivel al handbalului european și continuă implicarea pe termen lung a brandului în susținerea sportului de performanță.

Perfecțiune pe teren, confort acasă

Handbalul este un sport în care îndemânarea, precizia și munca în echipă sunt esențiale, iar deciziile se iau în fracțiuni de secundă. Acasă, Gorenje își propune să ofere soluții care să-ți simplifice activitățile zilnice.

Prin electrocasnice proiectate intuitiv și tehnologii eficiente, Gorenje contribuie la optimizarea sarcinilor din gospodărie, oferind performanță constantă și rezultate fiabile. Ceea ce înseamnă mai mult timp pentru a urmări competiția alături de familie și prieteni în timp ce vă susțineți echipa favorită.

Despre Gorenje și sponsorizarea handbalului

Gorenje se implică de mai mulți ani în susținerea handbalului de elită. Parteneriatul cu EHF Champions League, început în 2017, a marcat debutul unei colaborări constante cu cele mai importante competiții europene.

După participarea ca partener în edițiile EHF EURO din 2018, 2020, 2022 și 2024, Gorenje își continuă angajamentul în calitate de Partener Oficial al EHF EURO Masculin 2026. Această implicare reflectă orientarea brandului către excelență, performanță și susținerea sportului la cel mai înalt nivel.

În calitate de Partener Oficial al EHF EURO Masculin 2026, Gorenje își propune să fie alături de fanii handbalului și să susțină experiențe memorabile, atât pe teren, cât și acasă.

Articol susținut de Gorenje