Gorzo, la teatru: Orice formă de cultură e acum un loc în care îți exersezi cele mai complicate și interzise dorințe

Dumitru Gorzo prezintă în premieră lucrări recente, dar și foarte vechi, „care nu și-au găsit loc în niciun fel de expoziție” și pe care acum le descoperă, la Teatrul Grivița 53, în „Îndeplinirea tuturor dorințelor”.

„Sunt lucrări foarte actuale, numai că, dată fiind dinamica spațiului, am punctat în anumite locuri cu lucrări mai vechi, unele chiar foarte vechi, un număr destul de mic, lucrări care nu și-au găsit niciodată loc în niciun fel de expoziție. Și, cumva, toate își așteptau rândul. După mine, faptul că apar acum e ca și cum ar fi noi. Pentru că n-am avut ce să fac cu ele. Adică sunt câteva pe care cumva acum le descoper. Și, într-un fel, atâta vreme cât sunt înțepenite în atelier și n-am ce să fac cu ele, nu au fost încă lăsate în lume, sunt noi, dar făcute cu ceva timp în urmă”, a declarat artistul pentru Curatorial.

Expoziția a fost construită în mai multe acte și marchează trei premiere: prima expoziție a lui Dumitru Gorzo într-un teatru, prima sa expoziție care își schimbă înfățișarea și dinamica în mai multe rânduri și prima expoziție de artă plastică organizată la Teatrul Grivița 53. Aceasta îi permite artistului să revină asupra propriilor lucrări și asupra felului în care acestea sunt prezentate.

Pictură, desen, sculptură, print

„Proiectul a fost gândit pentru spațiul ăsta și m-am ținut de povestea asta. Pentru că am ocupat și căile de acces, acest lucru mi-a permis altfel de dezvoltare și altfel de ritm. De fapt, eu evit lucrări vechi”, a completat Gorzo, care expune la Grivița 53 pictură, desen, sculptură și intervenție pe print.

„Mi se pare că toate vin aproximativ din același loc. Și de asta le-am potrivit așa. Trebuie să ne amintim foarte clar că, în aceste momente, orice formă de cultură e un loc în care îți exersezi cele mai crunte, complicate și, de ce nu, interzise dorințe și trebuie înțeles că, de fapt, atunci când faci asta nu ești tu, nu sunt ceilalți, pur și simplu e vorba despre libertatea și despre posibilitățile care trebuie să vină cu orice fel de act cultural. De aici vine povestea cu îndeplinirea dorințelor. Ăsta e fix locul în care pot să exersez orice fără să fiu culpabil. Pentru că în momentul în care suntem culpabili pentru actele artistice sau gesturile artistice pe care le facem, sunt niște momente complicate în care lucrurile nu-s OK și degenerează”.

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