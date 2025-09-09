Grădinile Palatului Cotroceni, paradisul Reginei Maria. Istoria parcului unde meditează președinții

De la mănăstire ridicată de Șerban Cantacuzino în secolul al XVII-lea la reședință regală în vremea Reginei Maria și, acum, la sediul Administrației Prezidențiale, Complexul Palatului Cotroceni poartă amprenta fiecărei epoci.

Parcul, întins astăzi pe 19 hectare, păstrează structura creată în anul 1851 de același peisagist care a conceput și Cișmigiul, Karl Wilhelm Mayer, dar și grădinile terasate desenate de Regina Maria împreună cu arhitectul peisagist Fritz Rebhun.

De-a lungul timpului, grădinile regale din dealul Cotroceni au fost transformate și amenajate de mari arhitecți peisagiști și au cunoscut o dezvoltare și înflorire spectaculoasă în timpul Reginei Maria, suverana care a iubit florile mai presus de orice și s-a legat profund de patria sa adoptivă.

Cu imagini inedite din Arhiva Muzeului Național Cotroceni, B365.ro recompune istoria paradisului din Cotroceni, loc pe care și tu îl poți vizita dimpreună cu Palatul, platoul de ceremonii, platoul baroc, biserica (demolată de Nicolae Ceaușescu în anul 1984 și refăcută între 2003-2004 de arhitectul Nicolae Vlădescu), și curțile interioare adiacente clădirilor Administrației Prezidențiale.