Grammy Awards la Electric Castle: Ce artiștii premiați o să vezi la festival

Visul oricărui cântăreț, producător, instrumentalist, compozitor sau rocker e să câștige cel mai important premiu din industria muzicală: gramofonul de aur. La fel ca-n fiecare an, Electric Castle nu duce lipsă de artiști care au câștigat și/sau au fost nominalizați la premiile Grammy. Anul acesta o să vezi la festival muzicieni care au atins culmile succesului în pop, muzică electronică, rock, reggae sau rap.

Justin Timberlake: Zece din patruzeci

Justin Timberlake este liderul absolut din rândul artiștilor din line up=ul Electric Castle când vine vorba de prezența la premiile Grammy. Americanul a câștigat zece statuete până acum și a fost nominalizat de 40 de ori, cel mai recent pentru piesa „Better Place”, înregistrată împreună cu foștii săi colegi din N*SYNC. Îl găsim în mai multe categorii, de la cele evidente, „Best Pop” sau „Album of The Year”, până la unele la care nu te-ai aștepta, gen „Best Rap Song” sau „Best Song Written For Visual Media”. A fost nominalizat și în calitate de producător pe un album Beyonce. Versatilitatea lui Justin Timberlake e evidentă în palmaresul său de la Grammy și va fi chiar mai spectaculoasă în show-ul de la Electric Castle.

Justice: De la Grammy 2025 la Electric Castle

Francezii de la Justice au fost nominalizați de șapte ori la premiille Grammy și au câștigat de trei ori. Două dintre aceste premii au fost acordate pentru piese remixate, de la MGMT și din propria discografie. Singura piesă originală care a fost distinsă cu un Grammy a fost „Neverender”, single-ul de pe cel mai nou material de studio, o colaborare cu Tame Impala. Albumul „Hyperdrama” a primit și o nominalizare la categoria „Cel mai bun album de muzică electronică”, ceea ce înseamnă că francezii sunt în plin avânt. Una dintre cele mai bune piese scoase până acum de Justice, „Neverender” va fi cântată, pentru prima oară în România, la Electric Castle.

Queens of The Stone Age: Abonați la premiile Grammy

Queens of The Stone Age e un caz particular în istoria premiilor Grammy. Totul a început în 2002, când piesa „No One Knows” a fost nominalizată la categoria „Best Hard Rock Performance”. De atunci și până în prezent, Queens Of The Stone Age a rămas o prezență constantă în lista nominalizărilor. De fiecare dată când au scos un album nou, americanii au fost în competiție pentru un premiu Grammy, fie că e vorba de o piesă sau „Best Rock Album”. Cu o consecvență de peste două decenii și nouă nominalizări până acum, Queens of The Stone Age este trupa de la care te aștepți la o super experiență live. Ne vor confirma asta vineri, 18 iulie, la Castelul Banffy.

Shaggy: Premiat pentru „Boombastic” și o colaborare cu Sting

Primul Grammy câștigat de Shaggy a fost pentru un album care anul acesta împlinește treizeci de ani. „Boombastic” a luat gramofonul de aur pentru „Best Reggae Album”, o categorie în care a mai fost prezent, ulterior, de șase ori. Următoarea lui victorie la Grammy a venit în 2019, când a scos materialul „44/876”, o colaborare cu muzicianul englez Sting. O colaborare ce a fost surprinzătoare doar pentru cei ce nu știau că Sting a experimentat cu ritmurile reggae încă din anii 80, când era în The Police.

Sofi Tukker: O rivalitate frățească cu un alt duo de la Electric Castle

În 2019, când duo-ul Sofi Tukker se lupta pentru trofeu la categoria „Best Dance/Electronic Album”, cei doi erau deja la a doua experiență în rândul nominalizaților. Au mai fost în atenția juriului în urmă cu doi ani de zile, când „Drinkee” a fost nominalizată la „Best Dance Recording”. Dar premiul pentru cel mai bun album are alt prestigiu, e o miză mai mare, ești apreciat pentru mai multe compoziții, nu doar una. Din păcate, nu au câștigat. Premiul a fost acordat unui alt duo pe care o să-l auzim la Electric Castle: Justice. La festival o să asculți live ambele materiale și să dai singur verdictul final.

