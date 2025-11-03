Grecia a apelat la un aliat din adâncuri pentru a vedea cât de poluate au ajuns mările sale cristaline: „Te lasă fără cuvinte”

Un scafandru strânge midii de pe fundul mării în vederea testării lor, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Supraturismul și traficul maritim intens din Marea Mediterană contribuie la creșterea poluării apelor azurii ale Greciei, afirmă oamenii de știință greci care au amplasat mii de midii pe fundul mării pentru a ajuta la detectarea microplasticelor, relatează Reuters.

Midiile – organisme filtratoare care absorb o gamă largă de contaminanți în țesuturile lor, inclusiv microplastice invizibile – sunt folosite de zeci de ani în întreaga lume ca barometru al poluării marine.

Cercetătorii de la Centrul Elenic pentru Cercetări Marine (HCMR) le folosesc în Grecia, o țară ale cărei plaje imaculate și ape limpezi atrag anual milioane de turiști.

În luna mai, aceștia au scufundat cuști cu midii la diverse adâncimi și în diferite locuri din Grecia și largul său – de la porturi aglomerate până la insule izolate. În septembrie, le-au recuperat pentru a analiza particulele acumulate de midii. Pentru a testa apa de suprafață, folosesc un dispozitiv plutitor cu o plasă.

„Te lasă fără cuvinte faptul că, pe o distanță de doar doi kilometri, poți colecta toate aceste microplastice minuscule”, a spus oceanografa Argyro Adamopoulou de la laboratorul HCMR, referindu-se la mostrele colectate cu plasa care filtrează apa.

Avertismentul lansat de cercetătorii din Grecia

Oamenii de știință avertizează că întreaga Mare Mediterană, un bazin semi-închis, a devenit un „punct fierbinte” al acumulării de microplastice.

Particulele recuperate în Grecia variau ca formă – de la fragmente la pelicule, microfibre sau granule – și erau în mare parte albastre sau transparente. Biologa Nikoletta Digka de la HCMR afirmă că acesta este un indiciu a faptului că particulele proveneau din materiale plastice de unică folosință, precum pungi de gunoi și sticle de apă.

În timp, acestea sunt mărunțite de valuri, curenți și expunerea la soare, devenind tot mai greu de detectat.

Digka a subliniat că, deși concentrațiile nu sunt încă suficient de mari pentru a fi dăunătoare oamenilor, microplasticele sunt prezente în fiecare specie analizată până acum de echipa de cercetători.

„În medie, găsim una sau două microplastice per populație analizată”, a declarat Digka, avertizând că, fără măsuri, fragmentarea continuă va crește cantitatea de microplastice ingerate de organismele marine, sporind riscul pentru oameni.