Grecia cere din nou Germaniei reparații de război de sute de miliarde de euro: „Legitime, imprescriptibile”

Președintele Greciei, Constantine Tassoulas, a declarat că solicitările țării sale privind reparații de război din partea Germaniei, pentru masacrul de la Lingiades din 1943, „rămân în vigoare”.

Duminică s-au împlinit 83 de ani de la masacrul de la Lingiades, când trupele de ocupație ale Germaniei Naziste, din divizia Edelweiss, au jefuit și incendiat Lingiades și au executat 86 de locuitori din acest sat și trei din localitatea vecină Amfithea. Printre victime s-au numărat 41 de copii, potrivit dpa, citată de Agerpres.

„Revendicările și solicitările Republicii Elene privind reparațiile germane rămân în vigoare, legitime, imprescriptibile și susceptibile să fie reclamate”, a declarat președinteleTassoulas, într-un mesaj transmis cu ocazia comemorării.

El a spus că Grecia îi onorează, astfel, pe civilii care au murit la Lingiades.

„Ne amintim, ne susținem revendicările și ne protejăm viitorul, pentru că îi onoram pe civilii care au pierit aici, la Lingiades, în urmă cu 83 de ani”, a adăugat președintele grec, citat de agenția oficială ANA.

„Nu vom uita niciodată aceste crime de război”

Grecia, a adăugat Tassoulas, nu va uita niciodată „aceste crime de război”.

„Reprezentând statul elen, doresc să subliniez că nu vom uita niciodată aceste crime de război, aceste atrocități. Prezența mea aici, astăzi, demonstrează acest lucru”, a mai declarat Constantine Tassoulas, în discursul difuzat de televiziunea de stat ERTNews.

Grecia cere de multă vreme despăgubiri pentru daunele de război din perioada ocupației naziste din cel de-Al Doilea Război Mondial, precum și rambursarea unui împrumut impus de puterea ocupantă.

Calculele autorităților de la Atena plasează suma între 278 de miliarde de euro și 341 de miliarde de euro, în funcție de metoda de calcul folosită.

Berlinul consideră că problema a fost soluționată din punct de vedere juridic și respinge solicitările Atenei.