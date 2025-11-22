Grecia pregătește profesorii în utilizarea ChatGPT la clasă. „Să acceptăm că AI e aici, nu într-un univers paralel”

ChatGPT, folosit de un elev la școală. Credit line: Philipp von Ditfurth / DPA / Profimedia

Profesorii de liceu din Grecia vor participa la un curs intensiv de utilizare a instrumentelor de inteligență artificială, în condițiile în care țara își asumă un rol de lider în integrarea AI în sistemul său educațional, transmite The Guardian.

Săptămâna viitoare, profesori din 20 de școli vor fi instruiți să folosească o versiune specială de ChatGPT, creată pentru instituții academice, în cadrul unui nou acord între guvernul de centru-dreapta și OpenAI.

„Trebuie să acceptăm că inteligența artificială nu există într-un univers paralel. Este aici”, a declarat ministra educației, Sofia Zacharaki, înainte de lansarea programului pilot.

Inițiativa, care va fi extinsă la nivel național în ianuarie, face ca Grecia să fie una dintre primele țări care experimentează utilizarea AI generativă în sălile de clasă.

Cum va fi folosit ChatGPT Edu în școlile elene

Atelierele se vor concentra inițial pe pregătirea profesorilor pentru a stăpâni noua tehnologie, în scopul de a-i ajuta în planificarea lecțiilor, cercetare și predare personalizată, înainte ca ChatGPT Edu să fie integrat treptat în școli.

În primăvara viitoare, când elevii mai mari de liceu vor avea voie să utilizeze instrumentul, accesul va fi strict monitorizat, spun oficialii.

Grecia urmează exemplul Estoniei în adoptarea tehnologiei. Guvernul condus de premierul Kyriakos Mitsotakis are ambiția ca Grecia să devină un hub tehnologic, Atena găzduind una dintre primele „fabrici de AI” din Europa.

Deși Mitsotakis a avertizat că „pot exista tulburări sociale majore” dacă revoluția AI este percepută doar ca o sursă de îmbogățire pentru companiile tech, administrația sa este printre primele care au elaborat o strategie națională pentru a pregăti populația pentru schimbările aduse de aplicațiile AI.

Elevii greci protestează

În școlile unde majoritatea elevilor folosesc deja aplicații precum ChatGPT, guvernul pleacă de la ideea că „dacă nu poți învinge robotul, fă-l prieten”.

Totuși, printre unii greci reacțiile sunt mai puțin entuziaste.

Elevii de liceu, invocând presiunile unui sistem educațional axat excesiv pe examene, se tem că vor fi „depășiți și controlați” de AI dacă dezvoltarea acesteia nu este restricționată.

„Mă îngrozește”, a spus Aristidis Tolos, un adolescent de 17 ani, prezent la o manifestație în centrul Atenei organizată, în parte, ca protest față de direcția reformelor din educație.

„Ne cer deja atât de multe, iar acum vine și asta. Inteligența artificială nu are suflet, e o mașină”, a spus acesta.

De cealaltă parte, directorul pentru afaceri globale al OpenAI, Chris Lehane, afirmă că angajamentul Greciei de a testa chatbot-ul marchează un „nou capitol educațional” pentru țară.

În baza acordului, compania americană s-a angajat să supravegheze aplicarea „celor mai bune practici pentru utilizarea sigură și eficientă în clasă”.

„Ecranele au distrus copiii”

Scepticii sunt îngrijorați că Grecia devine un laborator pentru o tehnologie ale cărei riscuri includ erodarea gândirii critice și creative. Mai mult, profesorii se tem că, în viitor, AI-ul va lăsa multe clase fără profesori.

Cadrele didactice sunt, de asemenea, îngrijorate că noua tehnologie va agrava dependența de ecrane, într-o țară care va deveni în curând prima din Europa ce va bloca accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani.

„După 40 de ani de predare, pot spune sincer că ecranele au distrus copiii”, a declarat Dimitris Panayiotokopoulos, care s-a pensionat anul acesta din funcția de director de școală primară.

„Inteligența artificială nu este un panaceu. Reprezintă o amenințare uriașă pentru gândirea critică dacă elevii sunt hrăniți cu lingurița cu răspunsuri”, a mai spus acesta.

Guvernul, spune el, ar trebui mai degrabă să se concentreze pe îmbunătățirea infrastructurii, într-o țară în care sectorul educației primește mai puțin de 5% din buget, în ciuda solicitărilor de creștere care datează de zeci de ani.

„Iarna vezi copii tremurând în clase pentru că avem voie să pornim încălzirea doar pentru o singură oră”, a spus Panayiotokopoulos.

„Vor să vorbim despre era digitală, dar adesea lucruri de bază precum curentul electric și prizele nu funcționează. Este o situație atroce care trebuie rezolvată urgent”, a adăugat acesta.