Ministrul grec al migrației a declarat, duminică, că ultimele 48 de ore au fost „cele mai dificile” din acest an în privința sosirilor de migranți.

Afirmația oficialului elen vine în contextul în care, sâmbătă, circa 1.000 de persoane au fost salvate de pe ambarcațiuni în largul Cretei, iar alte câteva sute au ajuns pe țărmurile insulei.

Duminică, conform gărzii de coastă, autoritățile au salvat 190 de persoane aflate la bordul a trei ambarcațiuni, după ce acestea au fost reperate în largul insulei Creta de drone operate de Frontex, agenția UE de protecție a frontierelor.

Persoanele salvate au fost duse în porturile Kaloi Limenes și Ierapetra, a precizat garda de coastă.

Un oficial al instituției a declarat pentru Reuters că sâmbătă au fost salvați peste 1.000 de migranți din largul insulei Creta, în cadrul unor operațiuni separate, și că alți circa 700 de migranți au ajuns pe țărmurile insulei.

În aceeași zi, trupurile neînsuflețite a doi migranți au fost recuperate de autorități în zona insulei Gavdos.

„Cele mai dificile” zile

Ministrul migrației, Thanos Plevris, a declarat duminică pentru postul de televiziune Skai că sosirile de migranți din ultimele 48 de ore au fost „cele mai dificile” din acest an. Ele au dus numărul total al migranților de pe insula Creta la aproximativ 2.500 de persoane, copleșind centrele locale de primire.

Plevris a spus că săptămâna viitoare o navă va pleca spre Creta pentru a începe transferuri regulate ale migranților către tabere de primire din Grecia continentală.

Grecia, o poartă de intrare în Europa pentru migranții și refugiații din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, s-a aflat în prima linie a crizei migratorii din Europa în perioada 2015-2016, când aproape 1 milion de oameni au ajuns pe insulele sale, în principal din Turcia.

De atunci, numărul total al sosirilor a scăzut, iar autoritățile au consolidat măsurile de protecție a frontierei.

Totuși, numărul migranților care vin din Libia, în principal originari din Bangladesh și persoane care fug de violențele din Sudan, a crescut în ultimii ani, deschizând o nouă rută sudică spre insulele Gavdos și Creta.

În acest an, Grecia a intensificat măsurile de repatriere a solicitanților de azil respinși și, alături de alte state din UE, vrea să îi trimită pe mulți dintre ei într-un centru din Rwanda, începând de anul viitor.