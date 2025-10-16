Grecia și Egiptul au ajuns la un acord privind viitorul uneia dintre cele mai vechi mănăstiri din lume, ridicată într-un loc sacru pentru creștini și evrei

Călători plecând de la Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, FOTO: Hiro Komae / AP / Profimedia Images

Grecia a anunțat joi că a ajuns la un acord cu Egiptul privind viitorul Mănăstirii Sfânta Ecaterina, aflată la poalele Muntelui Sinai de pe teritoriul egiptean, a cărei situație a dus anterior la o dispută diplomatică între cele două țări, transmite Reuters.

Atena își exprimase îngrijorarea în legătură cu planurile Egiptului de a dezvolta un proiect turistic în jurul sitului unde, potrivit tradiției biblice, Moise a primit Cele Zece Porunci.

Locul, înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO, găzduiește până în prezent călugări ortodocși greci și este unul dintre cele mai vechi lăcașe de cult din lume.

La începutul acestui an, o hotărâre a unei instanțe egiptene a ordonat călugărilor să părăsească mai multe terenuri și spații de cult pe care aceștia le foloseau de secole, pe motiv că ar fi fost ocupate ilegal.

Însă, în urma negocierilor, Grecia și Egiptul au finalizat un acord extrajudiciar care urmează să fie semnat de conducerea mănăstirii și de autoritățile egiptene, potrivit premierului grec Kyriakos Mitsotakis și unor diplomați.

Grecia spune că mănăstirea va fi protejată pentru posteritate

„Acordul garantează caracterul mănăstirii pentru totdeauna”, a declarat Mitsotakis într-un discurs ținut în parlament.

„Orice transformare a mănăstirii, precum și a celorlalte lăcașuri de cult, este interzisă”, a explicat el.

Un oficial de rang înalt din Ministerul grec de Externe a precizat că semnarea acordului va avea loc în următoarele săptămâni.

Reprezentanții egipteni nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Mănăstirea Sfânta Ecaterina, situată la poalele Muntelui Sinai, a fost întemeiată în secolul al VI-lea și este cel mai vechi așezământ monastic creștin care își păstrează funcția originară, potrivit UNESCO.

Biblioteca sa este una dintre cele mai vaste din lume, conținând unele dintre cele mai vechi manuscrise creștine cunoscute.