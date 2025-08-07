Grecii din nordul țării s-au revoltat față de felul în care grupurile de bulgari folosesc plajele. „Nu poate să coste atât de puțin un sejur de 7 zile în Grecia”

Prețul de numai 150 de euro pentru 7 zile în Grecia a stârnit reacții în Alexandroupolis, port la nordul Mării Egee, cunoscut și de românii care aleg acea rută spre Samothraki, Thasos, Halkidiki sau restul Greciei.

Fluxul mare de turiști bulgari, dar și atitudinea agențiilor grecești care îi aduc și care neglijează faptul că unele plaje au fost gândite pentru ajutorarea oamenilor cu situații speciale, a stârnit furia localnicilor din nordul Greciei, potrivit agenției de știri bulgare Novinite.

Problema numărului mare de turiști bulgari care aglomerează plajele locale a fost discutată inclusiv într-o ședință recentă a Consiliului Municipal din Alexandroupolis, localitate din nord-estul Greciei.

Portul din Alexandroupolis. Foto: Dreamstime

„Aceste plaje au fost inițial destinate grupurilor sociale”

Membrii consiliului au discutat despre presiunea tot mai mare asupra zonelor de coastă ale municipalității, în special a celor folosite de grupuri organizate de turiști veniți din Bulgaria.

Joakim Kalamaris, economist și om de afaceri, spune că problema nu o reprezintă turiștii în sine, ci modul în care unii operatori de turism bulgari își desfășoară activitatea.

„Aceste plaje au fost inițial destinate grupurilor sociale vulnerabile”, a explicat Kalamaris, într-un interviu acordat postului de presă bulgar Nova TV.

„Problema este că operatorii de turism bulgari folosesc acum aceleași plaje în pachetele lor turistice și obțin profit din servicii care, în Grecia, ar costa în mod normal cel puțin 1,50 euro”, a completat Kalamaris.

Potrivit economistului, pachetele turistice oferite în Bulgaria includ adesea un sejur de 3 până la 7 zile și acces la aceste plaje publice, care sunt fie gratuite, fie foarte ieftine. Cu toate acestea, prețul total plătit de fiecare turist poate ajunge până la 150 de euro, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la corectitudinea acestui model și impactul asupra infrastructurii și resurselor locale.

Grecii discută introducerea unei taxe

Ca răspuns, Consiliul Municipal analizează posibilitatea introducerii unei noi taxe turistice. Una dintre propunerile discutate este perceperea unei taxe de 5 euro per vizitator pentru accesul în anumite zone de coastă.

Din punct de vedere legal, nu este posibil să interzici cetățenii europeni să călătorească liber, însă pot fi introduse măsuri care să ajute la echilibrarea intereselor comunităților locale cu valul tot mai mare de vizitatori, a menționat Kalamaris.

Plajă din Alexandroupolis. Foto: Dreamstime

El a oferit exemple din alte părți ale Greciei, precum Santorini, unde autoritățile au implementat deja o taxă de intrare de 20 de euro per persoană. Potrivit lui Kalamaris, astfel de mecanisme de reglementare ar putea ajuta la gestionarea mai eficientă a fluxului turistic fără a încălca libertatea de circulație în cadrul UE.

Totuși, problema de fond rămâne nerezolvată: cum se poate asigura un turism sustenabil în regiuni precum Alexandroupolis fără a-i îndepărta pe vizitatori sau a suprasolicita resursele locale?

Dezbaterea va continua, mai ales că Bulgaria rămâne o sursă importantă de turiști pe timpul verii în nordul Greciei.