„Greșeli grave de investigație”, constatate în dosarul fostului șef al FBI. Un judecător american a dispus „o măsură extraordinară, în circumstanțe unice”

Un judecător american a constatat luni că există dovezi de comportament necorespunzător în modul în care un procuror federal apropiat președintelui Donald Trump a administrat acuzațiile penale împotriva lui James Comey și a ordonat ca materialele marelui juriu să fie predate avocaților care îl apără pe fostul șef al FBI, informează Reuters.

Judecătorul american William Fitzgerald, din Alexandria, Virginia, a constatat că Lindsey Halligan, procuroarea americană numită de Trump care conduce cazul, ar fi comis erori juridice semnificative în prezentarea probelor și în informarea membrilor marelui juriu care evaluau dacă să-l pună sub acuzare pe Comey – erori care ar fi putut vicia cazul.

„Dosarul indică un model îngrijorător de greșeli grave de investigație, greșeli care au determinat un agent FBI și un procuror să submineze potențial integritatea procedurii marelui juriu”, a scris Fitzgerald, în hotărârea lui.

Comey este unul dintre cei trei critici proeminenți ai președintelui republican care au fost acuzați penal de către Departamentul de Justiție al lui Trump în ultimele luni. Criticii lui Trump au descris acuzațiile ca făcând parte dintr-o campanie a președintelui de a descuraja opoziția. Comey a pledat nevinovat după ce a fost acuzat în septembrie de fals în declarații și obstrucționarea unei anchete a Congresului SUA.

Un alt judecător și-a exprimat anterior scepticismul cu privire la legalitatea numirii procuroarei Halligan, în timp ce alte instanțe au tras un semnal de alarmă cu privire la motivațiile politice din anchetele Departamentului de Justiție, iar marile jurii au respins dosarele legate de intensificarea activității poliției în Washington la cererea lui Trump.

Halligan nu lucrase ca procuror înainte ca Trump să o numească în septembrie. Ea practicase în principal dreptul imobiliar și îl reprezentase pe Trump în litigii civile.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a refuzat să comenteze decizia judecătorului.

Procurorii au susținut anterior în documentele depuse la tribunal că afirmațiile lui Comey despre marele juriu erau speculative și nu justificau divulgarea documentelor.

Val de ținte

Comey a încercat să obțină respingerea acuzațiilor împotriva lui, afirmând că urmărirea penală a rezultat din „ranchiuna personală” a lui Trump față de el, din cauza criticilor sale la adresa președintelui american și a faptului că el a condus o anchetă privind contactele dintre campania lui Trump din 2016 și ruși.

Trump a amenințat că-și va închide rivalii încă de când a candidat pentru prima dată la președinție în 2015. Punerea sub acuzare a lui Comey a fost urmată de acuzarea a doi alți critici proeminenți ai lui Trump – fostul său consilier pentru securitate națională, John Bolton, și procurorul general al statului New York, Letitia James. Acuzațiile din aceste trei cazuri au încălcat o practică de lungă durată a Departamentului de Justiție privind independența politică în anchetele penale.

Procurorii susțin că James Comey a mințit în fața unei comisii a Senatului în 2020, când a declarat că susține mărturia anterioară potrivit căreia nu a autorizat pe nimeni din FBI să fie o sursă anonimă pentru știrile din presă despre anchetele care îl vizau pe Trump și pe rivala acestuia din 2016, democrata Hillary Clinton.

Judecătorul Fitzgerald a precizat luni că va ordona procurorilor să predea materialele care au ajuns în posesia marelui juriu către apărătorii lui Comey, pentru a fi utilizate într-o eventuală moțiune juridică viitoare de respingere a acuzațiilor.

Materialele marelui juriu sunt de obicei protejate de reguli stricte de confidențialitate. Fitzgerald a recunoscut că divulgarea către apărare era o „măsură extraordinară”, dar a constatat că Lames Comey a demonstrat o nevoie specifică de a avea acces la aceste documente.

„Curtea consideră că dosarul în acest caz necesită divulgarea completă a materialelor predate marelui juriu”, a scris judecătorul, în decizia lui.

„Constatând acest lucru, Curtea recunoaște că este vorba de o măsură extraordinară, dar având în vedere contestările bazate pe fapte pe care apărarea le-a ridicat cu privire la conduita guvernului și perspectiva ca abaterile guvernului să fi viciat procedurile marelui juriu, divulgarea materialelor marelui juriu în aceste circumstanțe unice este necesară pentru a proteja pe deplin drepturile acuzatului”, a motivat judecătorul.

Hotărârea lui Fitzgerald enumeră o serie de greșeli de investigație făcute în cadrul anchetei. Acestea includ decizia procurorilor de a examina probele confiscate de FBI cu ani în urmă fără a obține un nou mandat și de a permite unui agent FBI să depună mărturie în fața marelui juriu, chiar dacă agentul ar fi putut fi expus la materiale protejate de privilegiul avocat-client, o doctrină juridică care protejează consultanța juridică între avocați și clienții lor.

Judecătorul a constatat, de asemenea, că procuroarea Halligan a făcut declarații în fața marelui juriu care au prejudiciat drepturile legale ale lui Comey.