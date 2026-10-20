„Greu de explicat între prieteni”. Zelenski numește deciziile SUA pe care nu le înțelege

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus luni că deciziile luate de Statele Unite cu privire la războiul din Ucraina, inclusiv întârzierile în livrările de arme și restricțiile legate de schimbul de informații secrete, sunt „greu de explicat”.

„Pentru că totul se reduce la refuzul lui (președintele rus Vladimir) Putin de a pune capăt acestui război și la deciziile luate de partea americană, care sunt greu de explicat între prieteni”, a declarat Zelenski, în cadrul unei întâlniri cu o delegație a Congresului SUA, potrivit Reuters.

Zelenski a afirmat că Ucraina nu a primit explicații complete cu privire la limitările impuse asupra utilizării sistemului Starshield, necesar pentru a lansa unele atacuri cu drone și pentru a se apăra împotriva loviturilor rusești, în special împotriva dronelor cu propulsie de mare viteză.

Într-o declarație publicată într-o înregistrare video pe Telegram, liderul de la Kiev a spus că, de trei ori în ultima săptămână, Ucraina nu a primit avertismentul prealabil cu privire la un atac, așa cum se întâmplă de obicei din partea partenerilor săi.

„Știm, de asemenea, că, din păcate, Pentagonul întârzie livrarea rachetelor pentru care partenerul nostru a plătit deja prin programul PURL”, a afirmat Zelenski.

El a precizat că, din câte știe, un lot de rachete așteaptă semnătura secretarului american al Apărării, Pete Hegseth.

„Toate acestea sugerează că s-a luat o decizie politică de a încetini sprijinul acordat nouă”, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski a mai afirmat că Ucraina este dispusă să suspende atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, așa cum a solicitat președintele american Donald Trump, pentru o perioadă de 30 de zile, dacă Washingtonul va furniza Ucrainei rachete interceptoare pentru sistemul antirachetă Patriot.

El a mai spus că speră ca o delegație ucraineană să se întâlnească în zilele următoare, în Norvegia, cu emisarii prezidențiali americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Conexiune limitată cu Starshield „în mai multe sectoare ale frontului”, anunță Zelenski

Conectivitatea rețelei de sateliți Starlink/Starshield a SpaceX rămâne limitată „în mai multe sectoare ale frontului” din Ucraina, ceea ce complică eforturile de interceptare a dronelor rusești, și-a mai exprimat luni regretul președintele ucrainean, potrivit AFP.

„Din păcate, am constatat că echipamentele nu mai funcționează la viteze de 130 până la 161 km/h în mai multe sectoare ale frontului”, a declarat Zelenski, adăugând că „acest lucru încetinește logistica noastră pe front și limitează utilizarea mai multor tipuri de drone”, inclusiv a celor capabile să intercepteze drone rusești cu reacție, care pot atinge viteze de până la 600 km/h.

„Această problemă trebuie ridicată din nou astăzi cu partenerii noștri de la toate nivelurile: viteza este esențială atunci când vine vorba de protejarea vieților”, a subliniat Zelenski, într-o postare pe Facebook.

Săptămâna trecută, Kievul a acuzat Washingtonul că limitează în mod deliberat vitezele la care rețeaua de sateliți SpaceX a miliardarului Elon Musk poate fi utilizată eficient, după ce președintele american Donald Trump a criticat atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor rusești.

Ucraina folosește sistemul SpaceX pentru comunicații pe câmpul de luptă, atacuri de rază medie împotriva teritoriilor ocupate de Rusia și drone interceptoare. De asemenea, folosește sistemul civil Starlink, dar nu și pentru operațiuni militare.

Surse ucrainene au menționat restricții miercurea trecută. Aceste restricții însemnau că semnalul dintre un satelit și o antenă ar fi întrerupt atunci când aceasta din urmă depășea aproximativ 160 km/h, complicând în special misiunile dronelor interceptoare și anumite atacuri de rază medie, notează Agerpres.

Elon Musk a afirmat miercurea trecută că orice încetinire a Starshield în Ucraina este responsabilitatea administrației SUA, nu a SpaceX.

Trump, la rândul lui, a afirmat că nu a dat ordinul de a reduce versiunea militară a rețelei de sateliți a lui Elon Musk.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a declarat, de asemenea, luni că nu a existat „nicio pauză” în schimbul de informații cu Kievul, îndemnându-l pe Volodimir Zelenski să se concentreze asupra modului de „a pune capăt războiului”.

Deși Rubio a declarat că nu poate comenta ultimele atacuri, el a respins afirmația lui Zelenski potrivit căreia, săptămâna trecută, ar fi fost suspendată furnizarea unor date esențiale de avertizare timpurie privind lansările de rachete rusești.

„Nu știu de unde are aceste informații sau de ce face astfel de declarații în fața presei”, a spus Rubio. „Ceea ce ar trebui să-l preocupe – și ceea ce ne dorim să fie prioritar – este să pună capăt războiului”, a mai declarat secretarul de stat american.