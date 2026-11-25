Obezitatea nu înseamnă doar o cifră pe cântar. Este o boală cronică, progresivă și recidivantă, asociată cu peste 200 de afecțiuni, de la diabetul de tip 2 și hipertensiune la apneea în somn și artroză. Multe dintre ele evoluează fără semne evidente ani la rând. În România, 5,23 milioane de adulți trăiesc cu obezitate¹. Pentru a aduce aceste complicații mai aproape de public, Lilly lansează „Greutatea invizibilă”, în cadrul Art Safari New Museum și în colaborare cu Rețeaua de Sănătate Regina Maria: un spațiu deschis până pe 20 decembrie 2026, în care publicul poate afla mai multe despre posibilele complicații asociate și în care își poate face o evaluare a compoziției corporale.

Complicații care nu se văd

Obezitatea este o boală care afectează mai multe sisteme ale organismului, fiind asociată cu complicații cardiovasculare, metabolice, respiratorii (inclusiv apneea în somn), musculo-scheletale, digestive și hepatice, reproductive, renale și psihologice². Legătura cu aceste complicații este adesea mai directă decât se crede. Fiecare creștere cu 5 unități a indicelui de masă corporală este asociată cu un risc cu 35% mai mare de artroză a genunchiului³. O creștere în greutate de 10% este asociată cu o probabilitate de 6 ori mai mare de apnee în somn moderată sau severă⁴, o afecțiune frecvent nediagnosticată la persoanele cu obezitate⁵. Boala ficatului gras apare la 50-90% dintre persoanele care trăiesc cu obezitate⁶ și poate evolua ani la rând fără simptome. Obezitatea este asociată și cu 13 tipuri de cancer⁷.

Inițiativa pornește de la ideea că, pentru persoanele care trăiesc cu obezitate, cea mai mare greutate este adesea cea care nu se vede. „Greutatea invizibilă” transformă aceste consecințe în instalații artistice: obiecte care simbolizează greutatea reprezintă, fiecare, o afecțiune asociată obezității, de la apneea în somn și osteoartrită, la riscul de accident vascular cerebral. Fiecare instalație este însoțită de informații medicale validate despre legătura dintre obezitate și afecțiunea respectivă.

„Obezitatea este o boală cronică, iar consecințele ei nu se văd întotdeauna, nici pe cântar, nici în primii ani. Prin această inițiativă vrem să facem vizibil ceea ce de obicei rămâne nespus și să încurajăm un prim pas simplu: o discuție cu medicul”, a declarat Sebastian Iovan, General Manager Romania Cluster al companiei care a inițiat proiectul.

Primul pas: evaluarea și discuția cu medicul

Potrivit unui studiu Ipsos, doar 21% dintre persoanele care trăiesc cu obezitate din România au consultat un medic cu privire la greutatea lor⁸. Pentru a face acest prim pas mai ușor, vizitatorii au posibilitatea de a-și face o evaluare a compoziției corporale. Evaluarea nu reprezintă un diagnostic și nu include recomandări de tratament.

„Persoanele care trăiesc cu obezitate au nevoie de informație corectă și de acces la îngrijire. Această inițiativă arată că obezitatea este o boală care înseamnă mult mai mult decât greutate și că fiecare complicație poate fi gestionată mai bine atunci când este depistată la timp. O evaluare simplă și o discuție cu medicul pot face diferența”, a completat Mǎdǎlina Caraiani, Director Executiv – Regional Business Development în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria.

Accesul publicului

“Greutatea invizibilă” este deschisă publicului în perioada 19 noiembrie – 20 decembrie și poate fi văzută în cadrul Art Safari New Museum din Piața Amzei, București. Vizitatorii vor putea avea acces la aceasta prin biletul de acces în cadrul Muzeului, pe toată perioada inițiativei.

Despre Lilly

Compania farmaceutică transformă descoperirile științifice în soluții terapeutice menite să îmbunătățească viața oamenilor din întreaga lume. Fondată în urmă cu 150 de ani, compania este un pionier în cercetarea medicală, iar terapiile sale ajută zeci de milioane de oameni la nivel global. Valorificând potențialul biotehnologiei, al chimiei și al medicinei genetice, cercetătorii companiei dezvoltă cu rapiditate noi soluții terapeutice pentru unele dintre cele mai presante provocări din domeniile sănătății: diabet, obezitate și efectele sale pe termen lung, Alzheimer, unele afecțiuni ale sistemului imunitar sau diferite forme de cancer. Motivația companiei este reprezentată de un singur obiectiv: să îmbunătățească viața unui număr tot mai mare de oameni. Acest angajament include desfășurarea de studii clinice inovatoare și eforturi continue pentru a face terapiile mai accesibile.

Despre Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA este lider în calitatea serviciilor medicale din România, fiind singurul operator care deține cinci spitale cu acreditări internaționale. Prin cele 22 de acreditări deținute – o performanță unică în Europa Centrală și de Est, REGINA MARIA demonstrează constant angajamentul său pentru excelența medicală și siguranța îngrijirii pacienților. În ultimul deceniu, peste 1 milion de recenzii au fost acordate de pacienți medicilor REGINA MARIA, printr-un sistem unic de acordare a feedback-ului, ajungând astfel la o medie de 9,63 la nivelul Rețelei. Rețeaua este, totodată, lider în digitalizarea sănătății în România – aplicația medicală REGINA MARIA fiind cea mai descărcată și utilizată aplicație de acest tip, cu peste 1,6 milioane de conturi de pacienți.

Surse:

¹ Calcul pe baza populației adulte în 2024 și a ratei obezității în România conform OMS pentru anul 2022.

² Tsai AG, Bessesen DH. Ann Intern Med. 2019;170(5):ITC33-ITC48; Sarma S, et al. Diabetes Obes Metab. 2021;23(Suppl 1):3-16

³ Jiang L, et al. Joint Bone Spine. 2012;79(3):291-297 și Jiang L, et al. Joint Bone Spine. 2011;78(2):150-155

⁴ Peppard PE, et al. JAMA. 2000;284(23):3015-3021

⁵ Ribeiro JP, et al. Acta Med Port. 2020;33(3):161-165

⁶ Divella R, et al. Int J Biol Sci. 2019;15(3):610-616

⁷ CDC – Obesity and Cancer, cdc.gov/cancer/obesity (accesat 11.05.2023)

⁸ Ipsos – Global Perceptions of Obesity Study, dec. 2025 – ian. 2026, România n=1.000 (201 persoane care trăiesc cu obezitate), ipsos.com/ro-ro/opt-din-zece-persoane-care-traiesc-cu-obezitate-romania-dau-vina-pe-alegerile-personale.

Articol susținut de Lilly