Greva care a dat peste cap planurile de călătorie a sute de mii de pasageri s-a încheiat după 4 zile

Persoană în fața unui ecran care afișează cursele aeriene la Aeroportul Pierre-Elliott Trudeau din Montreal, în data de 17 august, FOTO: Andrej Ivanov / AFP / Profimedia Images

Însoțitorii de bord sindicalizați ai Air Canada au ajuns marți la un acord cu conducerea celui mai mare transportator aerian al țării, punând capăt primei greve a echipajului de cabină din ultimii 40 de ani, una care dăduse peste cap planurile de călătorie a sute de mii de pasageri, transmite agenția Reuters.

Greva care a durat aproape patru zile a determinat compania aeriană – ce deservește zilnic aproximativ 130.000 de persoane – să își retragă estimările privind câștigurile pentru trimestrul al treilea și pentru întregul an.

Transportatorul a declarat că își va relua treptat operațiunile, iar restabilirea completă ar putea necesita o săptămână sau chiar mai mult. De partea sa, sindicatul a precizat că a finalizat procesul de mediere atât cu compania aeriană principală, cât și cu filiala sa low-cost, Air Canada Rouge.

„Greva s-a încheiat. Avem un acord provizoriu pe care vi-l vom prezenta”, a transmis Sindicatul Canadian al Funcționarilor Publici (CUPE) într-un mesaj distribuit Facebook.

Air Canada a anunțat că unele zboruri vor fi anulate în următoarele șapte până la zece zile, până la stabilizarea programului, iar clienții cu zboruri anulate pot alege între rambursare, credit de călătorie sau reprogramare la o altă companie aeriană.

„Trimestrul al treilea al Air Canada tocmai s-a întors la poartă, cu sute de zboruri anulate care ar putea necesita până la zece zile pentru a fi recuperate”, afirmă Michael Schulman, director de investiții la Running Point Capital.

Chiar dacă pasagerii blocați și-au exprimat frustrarea, mulți fiind nevoiți să doarmă în aeroporturi sau să caute cu disperare zboruri alternative, aceștia au arătat și empatie față de angajații aflați în grevă.

De ce a fost grevă la Air Canada

Anterior, compania aeriană oferise o creștere de 38% a compensației totale pentru însoțitorii de bord pe parcursul a patru ani, inclusiv o majorare de 25% în primul an, ofertă pe care sindicatul a considerat-o insuficientă.

Însoțitorii de bord au intrat în grevă sâmbătă, după ce negocierile contractuale cu transportatorul au eșuat. Ei au cerut plata unor activități precum îmbarcarea pasagerilor, care în prezent nu sunt remunerate. În momentul de față, sunt plătiți doar pentru timpul în care avionul se află în mișcare.

CUPE, care reprezintă cei 10.400 de însoțitori de bord ai Air Canada, a dorit să obțină câștiguri privind munca neplătită, mergând mai departe decât avansurile obținute recent de colegii lor de la companii aeriene americane precum American Airlines.

Într-un gest rar de sfidare, sindicatul a continuat greva chiar și după ce Consiliul Canadian pentru Relații Industriale a declarat acțiunea ilegală.

Greva de la compania aeriană a pus într-o situație delicată guvernul canadian

Refuzul de a respecta ordinul unei autorități federale de muncă privind întoarcerea la serviciu a creat o confruntare în trei direcții: compania, angajații și guvernul.

Ministrul Muncii, Patty Hajdu, a îndemnat ambele părți să accepte medierea guvernamentală și a sporit presiunea asupra Air Canada, promițând să investigheze acuzațiile privind munca neplătită în sectorul aviatic – o plângere majoră a însoțitorilor de bord, care acuză că nu sunt plătiți pentru activitatea de la sol.

Însoțitorii de bord ai Air Canada au susținut luni de zile că noile contracte ar trebui să includă plata pentru munca desfășurată la sol, cum ar fi îmbarcarea pasagerilor, dar nici sindicatul, nici compania aeriană nu au dezvăluit dacă această problemă a fost inclusă în acord.

Directorul general al companiei a declarat luni, într-un interviu acordat Reuters, că nu este încă pregătit să ofere un plan pentru a debloca situația, dar a apărat oferta companiei de 38% creștere a compensației totale pentru însoțitorii de bord.