Grevă națională. Niciun avion nu va decola marți de pe cele mai importante aeroporturi din Belgia. Și nu e singurul blocaj

O grevă națională va provoca perturbări grave în Belgia, marți, urmând să genereze inclusiv întârzieri și anulări în rețeaua de transport public și în principalele aeroporturi din țară, informează publicația Brussels Time.

Sindicatele protestează împotriva reformelor guvernului federal care vor avea impact asupra pensiilor, condițiilor de muncă și salariilor.

Perturbări majore în transportul public

Conform operatorului de transport din capitală, STIB-MIVB, se așteaptă ca Bruxelles să înregistreze perturbări grave în serviciile de metrou, autobuz și tramvai în timpul grevei naționale.

Operatorul flamand de transport De Lijn, care operează și unele servicii de autobuz în Bruxelles, a anunțat că se așteaptă la mai multe perturbări pe liniile sale de tramvai și autobuz.

În mod similar, compania de transport din Valonia, TEC, care operează în anumite zone din Bruxelles, se așteaptă la mai multe perturbări marți.

Niciun impact asupra trenurilor

Serviciile feroviare ale operatorului feroviar național, SNCB, nu vor fi afectate de greva națională, a declarat un purtător de cuvânt pentru The Brussels Times. Se preconizează că trenurile vor circula conform orarului obișnuit.

Un purtător de cuvânt al Eurostar a declarat vineri pentru The Brussels Times că compania se așteaptă ca trenurile sale să funcționeze conform programului în ziua grevei.

Zboruri anulate din Bruxelles

Niciun zbor de pasageri nu va pleca de la Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi și Aeroportul Bruxelles din Zaventem. În plus, toate zborurile care sosesc la Charleroi au fost anulate.

Companiile aeriene vor contacta direct pasagerii afectați pentru a le oferi mai multe informații cu privire la opțiunile pe care le au, fie de a-și rezerva din nou zborul, fie de a primi o rambursare.

Pe cele două aeroporturi aterizează low-costurile din România, WizzAir și Ryanair, dar și companiile Tarom și HiSky.

Colectarea gunoiului, magazinele și serviciile poștale

Este „foarte probabil” ca serviciile de gestionare a deșeurilor din Bruxelles, inclusiv colectarea sacilor de gunoi, să fie perturbate în timpul grevei, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei regionale Bruxelles Propreté.

Cererile greviștilor

Printre cererile lor, sindicatele solicită plata orelor suplimentare cu bonusuri, acces mai ușor la pensionarea anticipată, compensare echitabilă pentru munca de noapte, pensii mai mari și siguranța locului de muncă pentru tineri. „Guvernul De Wever lansează un atac în forță asupra drepturilor lucrătorilor”, au scris sindicatele într-o declarație. „Rezultatul: cariere distruse și lucrători epuizați.”