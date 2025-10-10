Grevă națională în Belgia, niciun avion nu va decola de pe aeroportul Bruxelles și Charleroi / Atenționare de călătorie emisă de MAE

Grevă anunțată pe două aeroporturi frecventate de români. Sursa foto Dreamstime.com

Ministerul Afacerilor Externe informează românii care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Belgia că, marți, 14 octombrie, este anunţată o grevă naţională care va produce perturbări semnificative în transportul aerian şi public în întreaga ţară.

Greva a fost convocată de sindicatele belgiene, care protestează faţă de planul de economii bugetare prezentat de Guvern.

Potrivit MAE, principalele perturbări vizează transportul aerian, care va afecta două dintre cele mai frecventate aeroporturi de către români, Bruxelles și Charleroi.

Astfel, niciun avion nu va decola de pe aeroporturile Bruxelles – Zaventem şi Charleroi în data de 14 octombrie. Autorităţile aeroportuare au recomandat pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport în data de 14 octombrie. Zborurile de sosire sunt, în principiu, menţinute, însă sunt posibile anulări şi întârzieri.

De asemenea, transportul public în Bruxelles (STIB/MIVB) reţeaua de metrou, tramvaie şi autobuze va fi grav perturbată. Pasagerii sunt încurajaţi să utilizeze alternative de transport.

În transportul din Flandra (De Lijn) şi Valonia (TEC), se preconizează reduceri semnificative ale numărului vehiculelor de tip autobuz şi tramvai care vor circula.