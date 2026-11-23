Serviciile din întreaga Belgie sunt perturbate luni, 23 noiembrie,din cauza grevei organizate de principalele sindicate, care ies în stradă pentru a protesta, pentru a unsprezecea oară, împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului federal, scrie publicația Brussels Times.

Mii de oameni sunt așteptați să se adune începând cu ora 10.00 (ora 11.00, ora României) la gara Bruxelles-Nord, pentru ca în jurul orei 11:00, demonstranții să mărșăluiască prin capitală spre gara Bruxelles-Midi.

În consecință, traficul va fi perturbat luni între orele 09:00 și 15:00, deoarece mai multe drumuri și tuneluri din oraș vor fi închise, potrivit poliției.

Perturbat este și transportul public din Bruxelles și restul țării, dar și cel aerian.

Trafic aerian suspendat

Traficul aerian va fi suspendat între orele 07:00 și 21:00, iar toate zborurile de plecare și de sosire de la Aeroportul Bruxelles din Zaventem și de la Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi (BSCA) vor fi anulate în această perioadă.

Aeroportul Charleroi a anunțat că zborurile înainte de ora 07:00 și după ora 21:00 sunt, de asemenea, anulate din cauza perturbărilor și a sfătuit pasagerii să nu se prezinte la aeroport. Companiile aeriene îi vor informa direct cu privire la anularea zborurilor și la alternativele disponibile prin e-mail, SMS sau aplicație.

Charleroi este principalul aeroport pe care aterizează cursele low-cost din România. Ryanair și WizzAir aveau programate zboruri aici luni, dar ele au fost anulate. Pasagerii au fost notificați de companii și vor putea alege fie să fie realocați gratuit către alte zboruri în zilele următoare, fie să-și primească banii înapoi pe bilete.

Traficul feroviar nu este afectat

Traficul feroviar din Belgia nu va fi afectat de manifestație,scrie The Brussels Times. Publicația scrie că trenurile cu plecare și sosire din Bruxelles ar putea fi aglomerate, la fel ca și zonele din jurul gărilor Bruxelles-Nord și Bruxelles-Midi.

Transportul public din Bruxelles

În Bruxelles, operatorul de transport public STIB-MIVB a avertizat că vor apărea „perturbări majore” în rețelele sale de autobuze, tramvaie și metrou ca urmare a demonstrațiilor, întrucât o parte din personal participă la grevă, iar marșul se desfășoară de-a lungul traseelor anumitor linii.

Doar două linii de metrou funcționează și doar câteva tramvaie și autobuze circulă.

Probleme cu colectarea gunoiului

Locuitorii capitalei belgiene au fost avertizați că vor fi probleme cu colectarea sacilor de gunoi. În zonele de clădiri și case din Bruxelles, locuitorii trebuie să-și lase gunoaiele în fața clădirilor, în saci împărțiți pe diferite categorii (rezidual, plastic și metal, hârtie, reziduuri nereciclabile etc.)

În ciuda riscului de întrerupere a colectării gunoaielor, locuitorii și proprietarii de afaceri din municipalitățile în care colectarea are loc luni sunt rugați să-și scoată totuși sacii de gunoi, ca de obicei.

Cum arătau prețurile la Uber și Bolt luni dimineață

În ciuda grevei care paralizează orașul, prețul călătoriilor cu serviciile de ride-sharing au sărit pentru puțină vreme în Bruxelles, apoi au revenit la normal. O cursă din cartierul european spre Gara Midi avea cam același preț pe Uber ca în orice zi – în jur de 12 euro, dar asta datorită unei promoții temporare de 25%. Pe Bolt, cursa costa 13 euro, adică prețul normal la această oră.