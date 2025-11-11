Grindeanu: Declarațiile Oanei Gheorghiu sunt populiste, dar demersul CSM este exagerat

Președintele PSD Sorin Grindeanu critică atât declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu pe tema pensiilor speciale, cât și demersul Consiliului Superior al Magistraturii împotriva acesteia,

Grindeanu a spus, marți,pe Facebook, că apreciează demersul lui Nicușor Dan de a iniția o consultare cu partidele din coaliție pe un subiect crucial pe care Guvernul. „Din păcate, nu a reușit să îl gestioneze corespunzător. Până la discuția pe fond, trebuie ca lucrurile să fie corect setate”, a comentat liderul social democrat.

El a mai afirmat că „PSD este pregătit să deblocheze situația pentru identificarea unei soluții instituționale care să rezolve problema pensiilor magistraților și să ne permită să luăm cele 231 de milioane de euro din PNRR”.

Despre scandalul CSM-Oana Gheorghiu

„Declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu se înscriu în registrul declarațiilor politice populiste și iresponsabile, însă populismul nu se sancționează penal în România. De aceea, consider drept o reacție exagerată demersul CSM. Orice om politic are dreptul la opinie indiferent că este la putere sau în opoziție”, a comentat marți, Grindeanu, pe Facebook.

„Pe de altă parte, îmi doresc ca, de această dată, să ajungem rapid la o formă a legii care să fie constituțională. Dincolo de retorica politică, acesta a fost mereu obiectivul PSD: să îndeplinim jalonul și să atragem banii din PNRR, în loc să creștem taxe. Trebuie să depășim tensiunile și nivelul declarațiilor politice și să demonstrăm maturitate politică, nu orgolii. Răspunderea este mare: nu ne putem juca cu astfel de subiecte, chiar dacă unii cred că acest lucru este aplaudat pe rețelele de socializare”, a continuat liderul PSD.

Consiliul Superior al Magistraturii a acuzat-o luni pe Oana Gheorghiu că a comis un „atac” la adresa puterii judecătorești, prin declarațiile despre pensiile magistraților. Într-un demers fără precedent, CSM a precizat că „a decis sesizarea organelor abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare”.

Într-o emisiune de sâmbătă de la Digi24, Oana Gheorghiu a comparat sistemul de pensii al magistraților cu „un fel de Caritas” și le-a transmis angajaților din sector că „dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe, îi iau de undeva, şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând”.