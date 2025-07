Grindeanu, despre o eventuală numire a lui Dacian Cioloș la șefia SRI: „Eu cred că este o glumă”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, la Antena 1, că nu s-a abordat în discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan subiectul privind propunerile pentru şefii serviciilor de informaţii. Grindeanu susţine că reprezentanţii PSD „ar fi foarte greu de convins” să îl voteze pe Dacian Cioloş la şefia Serviciului Român de Informaţii (SRI).

„Eu nu cred în această propunere”, a afirmat Sorin Grindeanu, marţi seară, referindu-se la eventualitatea în care fostul premier Dacian Cioloş ar fi propus pentru funcţia de director al SRI.

„Şi ca să fiu şi mai clar, am avut în aceste săptămâni întâlniri la Cotroceni despre care ştiţi, nu s-a discutat nicio secundă despre conducerile serviciilor de informaţii. Aşa că, sigur, e dreptul preşedintelui, e dreptul constituţional al preşedintelui de a face propuneri. Şi atunci ar trebui acest dialog cu Parlamentul. De aceea vă spun că eu cred că e o glumă această propunere cu Dacian Cioloş”, a continuat Sorin Grindeanu, citat de News.ro.

El a susţinut că parlamentarii social-democrați ar avea ezitări să îl susţină pe Cioloş la şefia SRI.

„Ca să fiu foarte clar, ar fi foarte greu de convins colegii mei din PSD, asta nu înseamnă că nu poate să treacă în Parlament, dar ar fi foarte greu de convins colegii mei din PSD să voteze o asemenea propunere”, a adăugat Grindeanu.

Noul șef al SRI va fi desemnat în toamnă

Fostul premier Dacian Cioloș este luat în calcul de către Nicușor Dan pentru funcția de director al unuia dintre serviciile de informații, au declarat, luni, pentru HotNews, surse politice la curent cu discuțiile care au loc pentru numirile la SRI și SIE.

Președintele Nicușor Dan, cel care trebuie să facă nominalizarea, a spus recent că vrea să numească la conducerea SRI o persoană din societatea civilă. Întrebat, luni, în conferința de presă, dacă are vreun nume, Nicușor Dan a răspuns că încă este în „proces de analiză”: „Da, da. Propunerea va veni de la mine, am niște persoane în cap așa cum am avut și pentru CCR, încă sunt în proces de analiză. La fel și pentru SIE.

Dacian Cioloș este luat în calcul pentru șefia unuia dintre servicii, conform surselor HotNews. Fostul premier tehnocrat nu a putut fi contactat de HotNews pentru un punct de vedere.

Numirile la șefia SRI și SIE vor fi făcute în luna septembrie, la începutul sesiunii parlamentare.

Dacian Cioloș a fost prim-ministru din noiembrie 2015 și până în ianuarie 2017, în guvernul tehnocrat instalat la Palatul Victoria în urma incendiului de la Colectiv și a demisiei fostului premier Victor Ponta. Timp de patru ani, din 2010 până în 2014, a fost comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală în Comisia condusă de José Barroso. Din 2019 până în 2021, el a fost președintele grupului Renew Europe din Parlamentul European. El a fost eurodeputat până în 2024 ales pe listele USR. În 2022, el a fondat partidul REPER.

SRI a rămas fără director în 2023, după ce Eduard Hellvig, și-a anunțat demisia din funcție. El a ocupat această funcție timp de opt ani, din 2015. La conducerea SIE se află, din 2018, Gabriel Vlase, fost deputat PSD.