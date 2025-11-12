Grindeanu, despre relația cu premierul Bolojan: „E loc de mai bine la amândoi”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu pentru Pro TV, că relația sa cu Ilie Bolojan poate fi îmbunătățită prin contribuția amândurora, el afirmând că nu este o relație în care unul să fie înger, iar celălalt demon. Pe de altă parte, Grindeanu a precizat care este condiția social-democraților pentru susținerea pachetului 3 de măsuri al PSD.

Sorin Grindeanu crede că discuțiile în contradictoriu din interiorul coaliției sunt, „până la un anumit punct”, o normalitate.

„Nimeni nu se aşteaptă să avem unanimităţi, să aplaudăm ca în Coreea de Nord în această coaliţie. Eu cred că rolul PSD-ului, ca şi al PNL-ului şi al USR-ului dacă vreţi, atunci când au propuneri bune să le susţină, să spună unde se greşeşte, dar să spună argumentat. Eu cred că asta este o abordare corectă”, a spus liderul social-democraților.

În ce privește relația sa cu Ilie Bolojan, Grindeanu a caracterizat-o ca una „de lucru”, care presupune conversații telefonice sau întâlniri la o cafea sau chiar la o masă luată împreună. Întrebat dacă se poate mai bine de atât, el a răspuns: „Evident”. „Cred că amândoi putem să contribuim la îmbunătățirea relației. Nu e o treabă în care cineva să fie înger și celălalt demon. E loc de mai bine la amândoi”, a continuat președintele Camerei Deputaților.

El a spus că nu vede un motiv pentru care actuala coaliție să nu funcționeze până la finalul acestei legislaturii și a exclus posibilitatea constituirii unei alianțe între PSD și AUR. „Nu există astăzi, când vorbim, şi nu văd nici în viitorul apropiat, nici chiar pe termen mediu vreo situaţie în care PSD-ul să facă majoritate cu AUR”, a spus Sorin Grindeanu.

Acesta a menționat că, în interiorul coaliției, social-demcorații vor susține adoptarea, concomitent cu pachetul 3 de măsuri preconizate de către premierul Ilie Bolojan, a unor măsuri de relansarea economică.

„Riscăm să intrăm într-o zonă de recesiune economică şi asta nu cred că-şi doreşte nimeni, fie că e la putere, fie că e în opoziţie. De aceea, noi am venit cu un pachet de propuneri pe care l-am dat în urmă cu vreo lună şi jumătate partenerilor de coaliţie Am aşteptat din partea lor să vină şi dânşii cu propuneri, încă aşteptăm. Să vină şi PNL-ul, să vină şi USR-ul cu propuneri, că nu suntem noi, la PSD, deţinătorii adevărului, să îmbunătăţească acel pachet (…)

Dacă se mai doreşte să se vină cu un pachet în Parlament, adică pachetul 3, că am avut două până acum, în acest pachet trebuie să existe şi o parte, dincolo de administraţia locală… Eu cred că va fi, pentru că altfel nu poate să existe un pachet 3”, a conchis Sorin Grindeanu.