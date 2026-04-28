Grindeanu îl acuză, la rândul lui, pe Bolojan de „minciuni”: „Îl schimbăm pe el, nu pe Nicușor Dan” / Săgeată către senatoarea care și-a dat demisia din PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe premierul liberal Ilie Bolojan că a spus mai multe „minciuni” după ce a fost anunțată moțiunea PSD-AUR, inclusiv atunci când a sugerat „că PSD și cu mine facem majorități să îl suspendăm pe președintele Nicușor Dan”.

Într-o intervenție marți seară la România TV, Sorin Grindeanu a comentat declarațiile făcute de Ilie Bolojan în seara precedentă la Digi24, unde premierul liberal îl acuzase că „a mințit” și spusese că, pe viitor, și președintele Nicușor Dan riscă să fie vizat de „acțiunile” PSD.

Acum, liderul PSD l-a acuzat la rândul său pe liderul PNL că spune „minciuni”.

„Noi am făcut această moțiune să îl schimbăm pe el, nu pe președintele Nicușor Dan. Asta ca să fie foarte clar și să nu încerce să arunce cu scenarii false, care n-au niciun fel de legătură, dar mi-am dat seama că, de fapt, acesta este punctajul PNL, fiindcă am văzut și la alții toată ziua spunând acest lucru. E o minciună, e un neadevăr. Nu e vorba de așa ceva. Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm prim-ministrul, în niciun caz președintele”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a comentat și declarația premierului cu privire la modul în care se raporta PSD la AUR în discuțiile cu oficialii europeni, în care social-democrații, potrivit liberalului, „demonizau” partidul condus de George Simion.

În replică, liderul PSD a amintit de mesajul de susținere primit astăzi din partea social-democraților europeni.

„Eu sunt la Paris, în vizită oficială, mâine am întâlnire cu președintele Adunării Naționale. Sunt extrem de «izolat», după ce spune domnul Bolojan. Să își vadă, că atât mai poate, la Guvern, câteva zile, de treaba domniei sale și să nu mai arunce miniciuni în spațiul public”, a continuat Sorin Grindeanu.

Grindeanu, despre colaborarea cu AUR: „Nu există niciun fel de înțelegeri post-moțiune”

Liderul PSD a spus că între partidul său și AUR există în prezent „o înțelegere parlamentară” în încercarea de demitere a premierului Bolojan, dar nu și „înțelegeri post-moțiune”.

„E o înțelegere care are ca scop înlăturarea acestui guvern și, în principal, a primului ministru. Nu există niciun fel de înțelegeri post-moțiune. Toate celelalte lucruri spuse în spațiul public în aceste zile, unele dintre ele amintite de mine mai înainte, sunt minciuni”, a adăugat el.

Întrebat ce se va întâmpla și cine va conduce România începând din data de 6 mai, dacă moțiunea din 5 mai va duce la demiterea Guvernului, Sorin Grindeanu a răspuns: „Și astăzi, și marți, și miercuri țara e condusă de președinte – și, așa cum am văzut în declarațiile de astăzi, se intră într-un circuit instituțional și constituțional. Dacă moțiunea va trece, vom merge la consultări, așa cum spune Constituția”.

Grindeanu, despre Victoria Stoiciu: „Poate își dă demisia și din Senat”

Președintele PSD a fost întrebat și despre senatoarea Victoria Stoiciu, care a anunțat marți că demisionează din partid, comparând înțelegerea făcută cu AUR cu „o normalizare a fascismului”.

„Nu mă duceți pe această linie, că nu sunt autorul venirii domniei sale în partid și nici nu o să vorbesc nici de rău. Dacă domnia sa a ales acest drum, e treaba ei. Poate își dă demisia și din Senat, că până la urmă a fost aleasă pe listele PSD”, a fost replica lui Sorin Grindeanu, marți seară, la România TV.

PSD și AUR au depus marți moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Documentul a fost semnat de 254 de parlamentari, iar pentru a duce la demiterea Guvernului Bolojan va avea nevoie de o majoritate de cel puțin 233 de voturi în plenul Parlamentului.

PSD, AUR, POT, SOS, PACE și neafiliații au împreună 281 de voturi.

Conducerea Parlamentului a stabilit că moțiunea va fi citită miercuri, de la ora 12, și va fi votată în secret, cu bile, marți, 5 mai, de la ora 11.