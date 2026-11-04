Grindeanu o acuză de „xenofobie” pe lidera AfD și îi cere să își retragă afirmațiile despre românii din Germania

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat la afirmațiile făcute de lidera partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, pe care a acuzat-o de „xenofobie”.

Grindeanu a îndemnat-o pe Weidel să își retragă afirmațiile despre românii din Germania, despre care lidera AfD spusese că „jefuiesc sistemul social” al țării sale.

„Vă cer public să vă retrageți afirmația că «imigranții din România jefuiesc» sistemul social al Germaniei și să cereți scuze comunității românești din Germania”, a scris Sorin Grindeanu, miercuri, într-o postare pe X.

El a afirmat că „peste 500.000 de români lucrează legal în Germania” și că aceștia „contribuie la sistemul de asigurări sociale la fel ca orice cetățean german”.

„Asta înseamnă trei din patru români aflați la vârsta activă, o rată la fel de ridicată precum cea a germanilor. Peste 4.000 dintre ei sunt medici care tratează pacienți germani cu dăruire. Culpabilizarea colectivă pe criterii de origine contravine valorilor pe care a fost construită UE. Speram că a rămas îngropată sub ruinele celui de-Al Doilea Război Mondial. Dumneavoastră o readuceți”, a continuat liderul PSD.

Grindeanu o acuză pe Weidel de „xenofobie”

Liderul PSD a spus că „germanii care lucrează zi de zi alături de români” nu se simt reprezentați de mesajul liderei AfD.

„UE a făcut din Germania un partener egal din nou și i-a deschis piața unică. Aceasta este moștenirea lui Adenauer. Prețuiți-o, nu o subminați prin xenofobie. Românii merită același respect pe care îl primesc germanii în toată Europa. Spre deosebire de dumneavoastră, voi apăra drepturile germanilor care lucrează sau călătoresc în UE la fel cum îmi apăr astăzi conaționalii români”, a mai declarat Grindeanu.

Ms @Alice_Weidel, I publicly call on you to withdraw your claim that “immigrants from Romania are plundering” Germany’s social system and to apologise to the Romanian community in Germany. More than 500,000 Romanians work legally in Germany and contribute to social security like any German citizen. That is three in four Romanians of working age, a rate as high as that of Germans. Over 4,000 of them are doctors who treat German patients with dedication. Collective blame by origin goes against the values the EU was built on. We hoped it stayed buried under the ruins of WWII. You are bringing it back. The EU made Germany an equal partner again and opened the single market to it. That is Adenauer’s legacy. Cherish it, don’t undermine it with xenophobia. Romanians deserve the same respect Germans receive across Europe. Unlike you, I will defend the rights of Germans working or travelling in the EU just as I defend my fellow Romanians today. The Germans who work alongside Romanians every day know your message does not represent them! — Sorin Mihai Grindeanu (@GrindeanuSorinM) November 4, 2026

Ce declarase lidera AfD

Într-o postare pe platforma X, Alice Weidel susținuse că „din ce în ce mai mulți migranți din România jefuiesc sistemul nostru social”.

„Alocații pentru copii, sprijin pentru venitul minim, îngrijire medicală. Din ce în ce mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Doar în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, la 3.000.000 de euro pe an. Doar cu AfD va exista o schimbare în domeniul migrației”, a scris Alice Weidel, într-o postare pe X din 28 octombrie.

Mesajul era însoțit de un link către un documentar privind cheltuielile sociale din Magdeburg, cu referire directă la cele pentru imigranții din România.